На Кубани в понедельник будет мороз и солнце. Потом потеплеет и пойдет снег
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 10-12 февраля
По данным краевого гидрометцентра, 10 февраля на Кубани будет сухая погода. Температура воздуха ночью опустится до -9…-14 °С, при прояснении до -20 °С, днем термометры покажут -3…+2 °С. Ветер 4-9 м/с, местами до 13 м/с.
В Краснодаре в понедельник будет солнечно. Ночью похолодает до -10…-12 °С, днем воздух прогреется до -1…+1 °С. Ветер 4-9 м/с.
На Черноморском побережье в первый день рабочей недели также осадков не прогнозируют. Ночью будет -3…-8 °С, днем — около -1…+4 °С. Ветер ночью и утром северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с, днем направление сменится на юго-западное, западное, 6-11 м/с, местами усиление до 12-14 м/с.
11 февраля в Краснодарском крае сохранится ясная погода, однако на следующий день в большинстве районов пройдут дожди, мокрый снег и снег, местами возможны сильные осадки. Ночью 11 февраля столбики термометров опустятся до -2…-7 °С, при прояснении — до -9…-14 °С, в ночь на 12 февраля будет 0…-5 °С, при прояснении -5…-8 °С. Дневные температуры — 1-6 °С, местами до 8 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
В краевом центре во вторник и среду предрекают осадки, ближе к середине недели — сильные. Ночью вторника будет -5 °С, в ночь на среду — около 0 °С. Дневные температуры — 4-5 °С.
На побережье Черного моря 11 и 12 февраля местами пройдут дожди и мокрый снег. На участке Анапа —Геленджик утром среды предупреждают о сильных осадках. Температура воздуха в ночь на вторник — -2…+3 °С, в ночь среды — 0-5 °с. Днем потеплеет до 2-7°, на участке Анапа — Геленджик 12 февраля воздух 5 прогреется до 10 °С. Ветер 15-20 м/с, местами порывы 20-25 м/с.
Напомним, на прошлой неделе на Кубани потеплело до 16 °С, а через день ударили 20-градусные морозы.
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