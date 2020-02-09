На Кубани в понедельник будет мороз и солнце. Потом потеплеет и пойдет снег

По данным краевого гидрометцентра, 10 февраля на Кубани будет сухая погода. Температура воздуха ночью опустится до -9…-14 °С, при прояснении до -20 °С, днем термометры покажут -3…+2 °С. Ветер 4-9 м/с, местами до 13 м/с.

В Краснодаре в понедельник будет солнечно. Ночью похолодает до -10…-12 °С, днем воздух прогреется до -1…+1 °С. Ветер 4-9 м/с.