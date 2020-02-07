В выходные на Кубани ожидается мороз, снег и ветер до 25 м/с

Синоптики рассказали об ухудшении погоды с 7 по 9 февраля в Краснодарском крае

По данным краевого гидрометцентра, сегодня в краевой столице днем возможен мокрый снег и снег. Ветер 5-10 м/с с порывами до 10-15 м/с. Температура воздуха днем составит 2-4 °С. В целом по краю 7 февраля в большинстве районов дождь, переходящий в мокрый снег и снег, гололед. Ветер местами 12-17 м/с, в отдельных районах до 20 м/с. Температура днем составит 4…-1 °С. На Черноморском побережье также осадки, возможна гроза. В Туапсинском районе вечером ветер до 20-25 м/с. Днем воздух прогреется до 4-9 °С.

В выходные дни на Кубани снег, в южной половине края сильный, порывы ветра до 20 м/с. Ночью 8 февраля столбики термометров покажут -5…-10 °С, местами -10…-15 °С, 9 февраля — -8…-13 °С, местами в северных и восточных районах -15…-20 °С. Днем температура составит -2…-7 °С.

На Черноморском побережье в субботу мокрый снег, снег, в воскресенье в Туапсинском районе слабые осадки. Ветер северных направлений 6-11 м/с, местами 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…-5 °С, днем — 1…-4 °С.