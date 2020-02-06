Троих человек волной смыло в Черное море в Крыму

Краснодарский край, Крым

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В Ялте в начале февраля за два дня три человека утонули в Черном море во время шторма

В районе дворца «Ласточкино гнездо» под Ялтой 5 февраля волна смыла с пирса пляжа санатория «Жемчужина» мужчину и женщину. Они погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму. 

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На следующий день в Ялте в районе пляжа Приморского волна унесла еще одного мужчину — он вышел на пирс во время четырехбалльного шторма. Спасатели долго его искали и позже обнаружили тело в 20 метрах от берега, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Напомним, в Крыму действует экстренное предупреждение из-за южного циклона и ветра до 25-27 м/с.

Как писали Юга.ру, до 7 февраля синоптики прогнозируют в Краснодарском крае повышение температуры до 16 °С, но затем произойдет резкое похолодание до -20 °С. На участке от Сочи до Новороссийска возможны волны высотой до 3,5 метров. Кроме того, гидрометеорологический центр «Фобос» сообщил, что Черноморское побережье Краснодарского края окажется в эпицентре шторма «Петра», однако циклон обошел регион.

Крым Погода Стихийные бедствия Черное море Штормовые предупреждения Ялта

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