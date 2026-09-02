Осеннее равноденствие, «Урожайная Луна» и затмения. Что увидят жители Кубани в небе в сентябре

23 сентября в 03:05 наступит день осеннего равноденствия. Именно в этот момент Солнце переходит через небесный экватор, меняя полушарие с Северного на Южное. Главная особенность этого момента — день и ночь становятся практически одной длины. В Северном полушарии планеты наступает астрономическая осень, а в Южном — астрономическая весна.

26 сентября в 19:50 ожидается полная Луна, которую называют «Урожайной». Такое определение она получила из-за того, что в прошлом крестьяне активно пользовались ее ярким светом по вечерам. Это помогало им дольше работать в поле и завершить сбор урожая до того, как начнутся холода.

Кроме того, в сентябре произойдет шесть затмений (покрытий) Луной планет, звезд и звездных скоплений: Плеяды, Бета-Тельца, Юпитера, Регула, Венеры, Антареса. Однако ни одно из этих космических событий не смогут наблюдать жители Кубани.