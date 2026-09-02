Осеннее равноденствие, «Урожайная Луна» и затмения. Что увидят жители Кубани в небе в сентябре
Собрали главные астрособытия первого месяца осени
Пресс-служба Московского планетария опубликовала календарь астрономических событий сентября.
23 сентября в 03:05 наступит день осеннего равноденствия. Именно в этот момент Солнце переходит через небесный экватор, меняя полушарие с Северного на Южное. Главная особенность этого момента — день и ночь становятся практически одной длины. В Северном полушарии планеты наступает астрономическая осень, а в Южном — астрономическая весна.
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26 сентября в 19:50 ожидается полная Луна, которую называют «Урожайной». Такое определение она получила из-за того, что в прошлом крестьяне активно пользовались ее ярким светом по вечерам. Это помогало им дольше работать в поле и завершить сбор урожая до того, как начнутся холода.
Кроме того, в сентябре произойдет шесть затмений (покрытий) Луной планет, звезд и звездных скоплений: Плеяды, Бета-Тельца, Юпитера, Регула, Венеры, Антареса. Однако ни одно из этих космических событий не смогут наблюдать жители Кубани.
Как писали Юга.ру, астрономы рассказали, ждать ли жителям России магнитные бури в сентябре.