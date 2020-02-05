В первые выходные февраля на Кубань придут 20-градусные морозы
В Краснодарском крае в выходные, 9 и 10 февраля, похолодает до -20 °С
Как рассказали порталу Юга.ру в краевом гидрометцентре, похолодание начнется уже днем 7 февраля, в это время на улицах будет 0-5 °С. Вечером температура опустится до +2...-3 °С.
Ночью 8 февраля в крае прогнозируют -3...-8 °С, в северных и восточных частях столбики термометров опустятся до -10 °С. Днем температура останется на таких же отметках. Кроме того, по всему краю выпадет снег.
Ночью 9 февраля температура воздуха достигнет минимальных значений: -8...-13 °С. В юго-восточной части и в предгорьях она опустится до -15...-20 °С, такие же отметки вероятны в некоторых северных районах края. Уже днем температура начнет подниматься до +1...-4 °С, на юго-востоке — до 0...-5 °С. В воскресенье будет преимущественно без осадков. Ночью и днем 10 февраля воздух продолжит прогреваться, подытожили в гидрометцентре.
Как ранее сообщали Юга.ру, 6 февраля, накануне похолодания синоптики предрекли на Кубани потепление до 16 °С.
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