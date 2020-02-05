В первые выходные февраля на Кубань придут 20-градусные морозы

В Краснодарском крае в выходные, 9 и 10 февраля, похолодает до -20 °С

Как рассказали порталу Юга.ру в краевом гидрометцентре, похолодание начнется уже днем 7 февраля, в это время на улицах будет 0-5 °С. Вечером температура опустится до +2...-3 °С.

Ночью 8 февраля в крае прогнозируют -3...-8 °С, в северных и восточных частях столбики термометров опустятся до -10 °С. Днем температура останется на таких же отметках. Кроме того, по всему краю выпадет снег.