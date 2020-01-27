Холоднее января, но теплее марта. Синоптик рассказал, каким будет февраль на Кубани

По этим данным, февраль будет немного прохладнее, чем январь. В Краснодаре не ожидается похолодания ниже -2...-3 °С. В крае сильных морозов рассчетные модели также не прогнозируют. Минимальные температуры — примерно -6...-8 °С.

Прогноз погоды на февраль порталу Юга.ру дал заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь. Он предупредил, что пока Гидрометцентр располагает только данными климатических моделей, которые дают ориентировочный прогноз на месяц.

«В этом году мы не ожидаем какой-то серьезной аномалии. Но по опыту предыдущих лет можем заключить, что этот февраль будет с некоторой положительной аномалией — то есть будет немного теплее, чем в предыдущие годы. Вообще по климатическим нормам февраль — самый холодный месяц, в том числе и на Кубани. Но в последние годы он становится достаточно теплым. Недобор его холода переходит на март. Так что в марте может быть еще и снег, и похолодание в Краснодарском крае. Пока же, по тем данным, что у нас есть, могу сказать, что ничего экстремального мы не ждем, температура должна быть близкой к среднемноголетним значениям с небольшим отклонением с большую сторону — на 0,5-1 °С», — рассказал синоптик.

Он добавил, что максимальная температура, которая может быть в феврале 2020 года на Кубани, — примерно 10-12 °С, а минимальная — около -10...-12 °С.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в начале последней недели января — с 27 по 29 января — воздух прогреется до 12 °С.