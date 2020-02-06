В Сочи все службы перешли в режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения

В течение суток с вечера 6 февраля на территории курорта ожидается дождь, в горах — снег. Местами прогнозируют сильные осадки. В горной зоне возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Порывы ветра могут достигать 18 м/с, ожидается ухудшение видимости в осадках до 500-1000 метров, на дорогах гололедица.

В горах выше 1 тыс. метров над уровнем моря с 6 по 8 февраля сохранится лавиноопасность.

Все оперативные службы курорта перевели в режим повышенной готовности. Спасатели просят жителей и гостей города быть бдительными, заранее принять необходимые меры предосторожности. Водителям рекомендуют воздержаться от выезда на личном транспорте, оснастить машины зимней резиной. Кроме того, не рекомендовано оставлять автомобили в местах, где они могут помешать проезду спецтехники, а также под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как писали Юга.ру, синоптики прогнозировали, что Черноморское побережье Краснодарского края в ночь на 6 февраля окажется в эпицентре шторма «Петра», однако циклон обошел регион. При этом в первые выходные февраля после потепления до 16 °С ожидается похолодание до -20 °С.