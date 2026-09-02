Более 1,1 тыс. домов Краснодара останутся без света 2 сентября: адреса и график

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре и пригородных поселках пройдут массовые отключения электроэнергии

ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 2 сентября в городе будут отключать электричество.

С 8:00 до 17:00 света не будет на улицах:

  • 1-я Линия, 1-72;
  • 2-я Линия, 74-119;
  • 3-я Линия, 121-168;
  • 4-я Линия, 169-216;
  • 5-я Линия, 217-240;
  • Бархатная, 1-19, 2-20, 21-25, 22-26;
  • Батумская, 1-5, 2;
  • Береговая, 4, 4/1, 6/2, 7, 12, 22, 22/1;
  • Витебская, 1-15, 2-20;
  • Выездная, 1-24;
  • Ейское шоссе, 460;
  • Каспийская, 1;
  • Комарова, 25-49;
  • Комсомольская, 51, 55, 57;
  • Красная, 22, 24, 26;
  • Красных Партизан, 4/1;
  • Мира, 44, 46;
  • Могилевская, 14-24, 15-25;
  • Огородная, 59;
  • Победы, 60;
  • Совхозная, 18;
  • Ушакова, 15;
  • Химзаводская, 1, 1а 2-42, 40, 42;
  • Цветочная, 161;
  • Чистая, 1-9, 2-10, 10-14, 11, 13-15;
  • Шипкинская, 5;
  • Якорная, 2-24.

С 9:00 до 13:00 по адресам:

  • 1-й Севастопольский проезд, 1-3, 2-12, 5-15;
  • Бабушкина, 168-196, 200-214, 201-231, 210, 219, 219/1, 237, 237-245;
  • Братьев Игнатовых, 240-256, 259-271, 260;
  • Котовского, 76, 85, 87-101;
  • Красных Партизан, 164;
  • Новомарьинский проезд, 30-40, 37-49, 42-54, 51-63;
  • Рылеева, 227-229;
  • Севастопольская, 8-26, 37-53, 51, 57;
  • Тургенева, 86, 88, 88-96.

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С 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:

  • Археолога Веселовского, 1-27, 2-42, 3, 20/5, 31/4, 31/7, 42, 47;
  • Братьев Игнатовых, 1, 7-37, 16-32;
  • Гоголя, 137-145;
  • Горького, 1, 2, 2-16;
  • Длинная, 246-276, 277-313;
  • Ейское шоссе, 2, 3, 17, 17/16;
  • Казачья, 1-21, 4-16;
  • Калинина, 2-34;
  • Карасунская набережная, 1-11, 2-22, 17, 23-53, 55, 57-61, 61;
  • Карасунская, 158-174, 182-184;
  • КИМ, 54, 54-66, 56/1, 61-81;
  • Костылева, 20, 20-44, 23, 23-39, 27;
  • Красная, 1, 1-3, 2-10, 3, 10, 11, 12;
  • Кубанонабережная, 192, 194-212, 208, 218-268, 248;
  • Кутузова, 1-7, 2-8;
  • Ленинский переулок, 6, 14, 19;
  • Лубяная, 1-3, 2-6, 7-9, 12-14;
  • Лубяной проезд, 3-7, 4-6, 11-13, 12-14;
  • Митинская, 11;
  • Нагорная, 3-7, 11-25;
  • Нагорный проезд, 2-6, 3-5;
  • поселок Березовый, 1-5, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 18-20, 19, 20, 21, 22-26, 23-25, 27, 28, 29, 30/10, 31, 31-33, 32, 43-51;
  • Ровная, 1-13;
  • Российская, 596;
  • Садовая, 30;
  • Совхозный проезд, 2-10, 15;
  • Ставропольская, 45, 45/2, 45/3, 45/4;
  • Суворова, 64а, 64-72, 141-149, 145;
  • Тургенева, 102-104, 106, 118, 122;
  • Чапаева, 3-19, 4-6, 157-169, 174-182;
  • Черепичная, 1-25, 4-14, 16-22;
  • Черноморская, 31-59, 36-64.

С 12:00 до 17:00:

  • 2-я Российская, 2-28;
  • Российский проезд, 1-25, 2-26;
  • Таймырская, 1-7, 2-12;
  • Черкасская, 15.

А с 13:00 до 17:00:

  • 1-й Пластунский проезд, 37, 37-57, 44-52, 56-82;
  • 1-й Севастопольский проезд, 30-36;
  • 2-й Севастопольский проезд, 23-37, 32-46;
  • Аэродромная, 34-84, 68, 77-107, 84;
  • Белградская, 14-34;
  • Болгарская, 7-15, 14;
  • Донбасская, 1, 6, 61;
  • Ильская, 19;
  • Красных Партизан, 517, 529;
  • проезд Красных Партизан, 30, 32, 39, 43;
  • Пластунская, 29-31, 32;
  • Победы, 11-27, 14, 57-59, 60, 63;
  • Сербская, 7, 10;
  • Трамвайный проезд, 15;
  • Феодосийская, 7-11;
  • Черногорская, 1-3, 2-4;
  • Шипкинская, 17-23.

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