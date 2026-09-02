Более 1,1 тыс. домов Краснодара останутся без света 2 сентября: адреса и график

В Краснодаре и пригородных поселках пройдут массовые отключения электроэнергии

ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 2 сентября в городе будут отключать электричество.



С 8:00 до 17:00 света не будет на улицах:

1-я Линия, 1-72;

2-я Линия, 74-119;

3-я Линия, 121-168;

4-я Линия, 169-216;

5-я Линия, 217-240;

Бархатная, 1-19, 2-20, 21-25, 22-26;

Батумская, 1-5, 2;

Береговая, 4, 4/1, 6/2, 7, 12, 22, 22/1;

Витебская, 1-15, 2-20;

Выездная, 1-24;

Ейское шоссе, 460;

Каспийская, 1;

Комарова, 25-49;

Комсомольская, 51, 55, 57;

Красная, 22, 24, 26;

Красных Партизан, 4/1;

Мира, 44, 46;

Могилевская, 14-24, 15-25;

Огородная, 59;

Победы, 60;

Совхозная, 18;

Ушакова, 15;

Химзаводская, 1, 1а 2-42, 40, 42;

Цветочная, 161;

Чистая, 1-9, 2-10, 10-14, 11, 13-15;

Шипкинская, 5;

Якорная, 2-24.

С 9:00 до 13:00 по адресам: