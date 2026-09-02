Более 1,1 тыс. домов Краснодара останутся без света 2 сентября: адреса и график
В Краснодаре и пригородных поселках пройдут массовые отключения электроэнергии
ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 2 сентября в городе будут отключать электричество.
С 8:00 до 17:00 света не будет на улицах:
- 1-я Линия, 1-72;
- 2-я Линия, 74-119;
- 3-я Линия, 121-168;
- 4-я Линия, 169-216;
- 5-я Линия, 217-240;
- Бархатная, 1-19, 2-20, 21-25, 22-26;
- Батумская, 1-5, 2;
- Береговая, 4, 4/1, 6/2, 7, 12, 22, 22/1;
- Витебская, 1-15, 2-20;
- Выездная, 1-24;
- Ейское шоссе, 460;
- Каспийская, 1;
- Комарова, 25-49;
- Комсомольская, 51, 55, 57;
- Красная, 22, 24, 26;
- Красных Партизан, 4/1;
- Мира, 44, 46;
- Могилевская, 14-24, 15-25;
- Огородная, 59;
- Победы, 60;
- Совхозная, 18;
- Ушакова, 15;
- Химзаводская, 1, 1а 2-42, 40, 42;
- Цветочная, 161;
- Чистая, 1-9, 2-10, 10-14, 11, 13-15;
- Шипкинская, 5;
- Якорная, 2-24.
С 9:00 до 13:00 по адресам:
- 1-й Севастопольский проезд, 1-3, 2-12, 5-15;
- Бабушкина, 168-196, 200-214, 201-231, 210, 219, 219/1, 237, 237-245;
- Братьев Игнатовых, 240-256, 259-271, 260;
- Котовского, 76, 85, 87-101;
- Красных Партизан, 164;
- Новомарьинский проезд, 30-40, 37-49, 42-54, 51-63;
- Рылеева, 227-229;
- Севастопольская, 8-26, 37-53, 51, 57;
- Тургенева, 86, 88, 88-96.
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С 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:
- Археолога Веселовского, 1-27, 2-42, 3, 20/5, 31/4, 31/7, 42, 47;
- Братьев Игнатовых, 1, 7-37, 16-32;
- Гоголя, 137-145;
- Горького, 1, 2, 2-16;
- Длинная, 246-276, 277-313;
- Ейское шоссе, 2, 3, 17, 17/16;
- Казачья, 1-21, 4-16;
- Калинина, 2-34;
- Карасунская набережная, 1-11, 2-22, 17, 23-53, 55, 57-61, 61;
- Карасунская, 158-174, 182-184;
- КИМ, 54, 54-66, 56/1, 61-81;
- Костылева, 20, 20-44, 23, 23-39, 27;
- Красная, 1, 1-3, 2-10, 3, 10, 11, 12;
- Кубанонабережная, 192, 194-212, 208, 218-268, 248;
- Кутузова, 1-7, 2-8;
- Ленинский переулок, 6, 14, 19;
- Лубяная, 1-3, 2-6, 7-9, 12-14;
- Лубяной проезд, 3-7, 4-6, 11-13, 12-14;
- Митинская, 11;
- Нагорная, 3-7, 11-25;
- Нагорный проезд, 2-6, 3-5;
- поселок Березовый, 1-5, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 18-20, 19, 20, 21, 22-26, 23-25, 27, 28, 29, 30/10, 31, 31-33, 32, 43-51;
- Ровная, 1-13;
- Российская, 596;
- Садовая, 30;
- Совхозный проезд, 2-10, 15;
- Ставропольская, 45, 45/2, 45/3, 45/4;
- Суворова, 64а, 64-72, 141-149, 145;
- Тургенева, 102-104, 106, 118, 122;
- Чапаева, 3-19, 4-6, 157-169, 174-182;
- Черепичная, 1-25, 4-14, 16-22;
- Черноморская, 31-59, 36-64.
С 12:00 до 17:00:
- 2-я Российская, 2-28;
- Российский проезд, 1-25, 2-26;
- Таймырская, 1-7, 2-12;
- Черкасская, 15.
А с 13:00 до 17:00:
- 1-й Пластунский проезд, 37, 37-57, 44-52, 56-82;
- 1-й Севастопольский проезд, 30-36;
- 2-й Севастопольский проезд, 23-37, 32-46;
- Аэродромная, 34-84, 68, 77-107, 84;
- Белградская, 14-34;
- Болгарская, 7-15, 14;
- Донбасская, 1, 6, 61;
- Ильская, 19;
- Красных Партизан, 517, 529;
- проезд Красных Партизан, 30, 32, 39, 43;
- Пластунская, 29-31, 32;
- Победы, 11-27, 14, 57-59, 60, 63;
- Сербская, 7, 10;
- Трамвайный проезд, 15;
- Феодосийская, 7-11;
- Черногорская, 1-3, 2-4;
- Шипкинская, 17-23.
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