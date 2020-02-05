В конце рабочей недели на Кубани прогнозируют потепление до 16 °С, а вслед за этим резкий минус
5, 6 и 7 февраля синоптики прогнозируют в Краснодарском крае повышение температуры до 16 °С, но затем резкое похолодание
В Краснодаре в среду, 5 февраля, будет сухо и ветрено: скорость воздушных потоков достигнет 5-10 м/с, порывы — 13-18 м/с. Температура воздуха будет держаться на отметке 9-11 °С.
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По данным гидрометцентра Кубани, в этот же день в Краснодарском крае ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в отдельных районах — до 22 м/с. Столбики термометров будут находиться на отметке 4-9 °С, в южной части — 12 °С. На Черноморском побережье ветер усилится до 20-25 м/с, при этом воздух прогреется до 15 °С.
В четверг в Краснодаре будет облачно и тепло до 15 °С. В ночь на пятницу в краевом центре температура опустится до 4 °С, а днем поднимется всего на градус. Ветер стихнет с 6 м/с до 3 м/с.
6 февраля в крае прогнозируют дождь и мокрый снег. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Ночью термометры покажут 2-7 °С, местами до 10 °С. Днем будет 7-12 °С, местами до 16 °С.
В пятницу, 7 февраля, дожди и снег ожидаются в большинстве районов Кубани. Возможен гололед и налипание снега. Ночью столбики термометров опустятся до -1...-6 °С, местами до -10 °С. Днем воздух прогреется до 1-6 °С.
На Черноморском побережье в четверг и пятницу местами пройдут дожди, в Туапсинском районе в конце дня 6 февраля ожидается сильный дождь. Ветер 12-17 м/с, порывы 18-20 м/с. На участке Анапа — Геленджик скорость ветра будет достигать 25 м/с. Температура воздуха ночью 6 февраля — 6-11 °С, днем — 8-13 °С. Ночью 7 февраля ожидается 0-5 °С, днем будет 2-7 °С.
Как писали Юга.ру, накануне в Сочи объявили экстренное предупреждение из-за усиления ветра.
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