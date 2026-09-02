До +32 °C в Краснодаре и грозы на побережье: какая погода будет на Кубани в середине недели

Краснодарский край

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  • © Фото Алексея Алексеева, pixabay.com
    © Фото Алексея Алексеева, pixabay.com

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 2 и 3 сентября

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 2–3 сентября на Кубани будет преимущественно без осадков. Однако местами в предгорных районах и горах возможен небольшой дождь с грозой. Ветер будет слабый.

По данным синоптиков, 2 сентября в северо-восточных, северо-западных, юго-западных, юго-восточных и центральных районах края, а также на Черноморском побережье сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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Температура воздуха ночью — 13–18 °C, а днем — 27–32 °C. В горах ночью — 7–12 °C, днем — 13–18 °C.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. В Туапсинском районе местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью — 17–22 °C, днем — 26–31 °C.

В Краснодаре в середине рабочей недели осадков тоже не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит 19 °C, днем — 30–32 °C.

По данным пресс-службы мэрии Сочи, 2 сентября на курорте ожидается гроза. Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Как писали Юга.ру, Краснодар «утопает» в амброзии. Жители жалуются на заросли аллергена в разных районах.

Город Краснодар Погода Пожароопасность Пожары Сочи Туапсинский район Черное море

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