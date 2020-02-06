В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по непогоде в конце недели

По данным синоптиков, в городе ожидается резкое понижение температуры, дождь, мокрый снег и налипание снега, гололед. В связи с этим объявленно экстренное предупреждение, сообщили в мэрии города.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 8(861)214-33-36 и 112.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в ближайшие сутки в краевой столице временами будут осадки, ночью в виде дождя, переходящего днем в мокрый снег и снег. Ветер юго-западный, западный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2-4 °С.

Как писали Юга.ру, с 5 по 7 февраля синоптики прогнозируют в Краснодарском крае повышение температуры до 16 °С, но затем произойдет резкое похолодание до -20 °С.