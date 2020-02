Жители Анапы заметили в здании парка льва. Полиция проверяет, законно ли его там держат

View this post on Instagram

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Анапе обратились представители общественной организации с сообщением о том, что в парке 30-летия Победы города-курорта Анапа в здании сооружен огороженный металлическим ограждением манеж, в котором содержится взрослый лев, который возможно содержится в ненадлежащих условиях. На место происшествия незамедлительно прибыли участковые-уполномоченные полиции. Полицейские в ходе проверки сообщения обнаружили льва, проверили условия его содержания и его состояние, установили собственника животного, лица ответственного за его содержание. Лев по кличке «Тигран» был изъят у уличных фотографов более 2 лет назад, и на законных основаниях передан предпринимателю который ухаживает за животным по настоящее время. По данному факту Отделом МВД России по городу Анапе проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.