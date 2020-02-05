Жители Анапы заметили в здании парка льва. Полиция проверяет, законно ли его там держат

Жители курорта сообщили в полицию, что увидели льва через окно полупустого павильона в парке. Животное находится в огороженном металлическом манеже. Зоозащитники попросили проверить условия и законность содержание там льва.

Прибывшие по вызову участковые проверили состояние хищника и условия его содержания, а также установили собственника льва по кличке Тигран. Выяснилось, что два года назад его отобрали у пляжных фотографов и передали предпринимателю, который ухаживает за животным.

Сейчас полиция проводит проверку, проверяет документы, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в ОМВД по Анапе. Если найдутся нарушения, льва могут изъять и передать в специализированную организацию.