Жители Анапы заметили в здании парка льва. Полиция проверяет, законно ли его там держат
Анапские зоозащитники попросили проверить условия содержания льва, которого увидели в феврале в парке 30-летия Победы
Жители курорта сообщили в полицию, что увидели льва через окно полупустого павильона в парке. Животное находится в огороженном металлическом манеже. Зоозащитники попросили проверить условия и законность содержание там льва.
Прибывшие по вызову участковые проверили состояние хищника и условия его содержания, а также установили собственника льва по кличке Тигран. Выяснилось, что два года назад его отобрали у пляжных фотографов и передали предпринимателю, который ухаживает за животным.
Сейчас полиция проводит проверку, проверяет документы, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в ОМВД по Анапе. Если найдутся нарушения, льва могут изъять и передать в специализированную организацию.
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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Анапе обратились представители общественной организации с сообщением о том, что в парке 30-летия Победы города-курорта Анапа в здании сооружен огороженный металлическим ограждением манеж, в котором содержится взрослый лев, который возможно содержится в ненадлежащих условиях. На место происшествия незамедлительно прибыли участковые-уполномоченные полиции. Полицейские в ходе проверки сообщения обнаружили льва, проверили условия его содержания и его состояние, установили собственника животного, лица ответственного за его содержание. Лев по кличке «Тигран» был изъят у уличных фотографов более 2 лет назад, и на законных основаниях передан предпринимателю который ухаживает за животным по настоящее время. По данному факту Отделом МВД России по городу Анапе проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае регулярно изымают животных, которых содержат в неподопающих условиях. Так, с начала лета в Анапе у нарушителей изъяли попугаев и обезьян, краснокнижного котенка африканского льва и еще одного львенка. В Архипо-Осиповке у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота. В Сочи — львенка, попугая и макаку.
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