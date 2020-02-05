Археологи нашли в Крыму части древних доспехов, наконечники арбалетов и кованые ядра
В Балаклаве в январе археологи обнаружили большой генуэзский арсенал XV века
В 2013 году объединенная археологическая экспедиция Херсонесского музея и Харьковского университета приступила к изучению башни № 5 крепости Чембало, расположенной на территории Балаклавы. Ее возвели генуэзцы около 1425 года, а спустя 30 лет башню перестроили и она перестала быть оборонительной. В ее основании устроили цистерну.
Во время раскопок внутри цистерны ученые нашли более 1 тыс. железных пластин от доспехов типа «бригандина», которые принадлежали воинам гарнизона. На некоторых из них сохранились следы ткани. Более 8 тыс. других, сильно фрагментированных, железных пластин условно отнесли к обломкам ламинарного доспеха. Часть находок — это пластины, которые могли применять не только на панцирном покрытии, но и служить для крепления на широком защитном поясе. Кроме того, в цистерне сохранились железные и медные заклепки, а также пряжки, которые использовали для соединения ремешков доспеха «бригандина» и портупей.
Во время изучения башни № 5 археологи нашли несколько тысяч наконечников арбалетных болтов генуэзского времени и более 800 наконечников стрел для луков османского периода. В слоях разрушения башни ученые обнаружили два костяных (из рога оленя) «ореха» от спускового механизма арбалета, било железного кистеня [оружие в виде палки с металлическим шаром, подвешенным на цепи или ремне], фрагменты железного лезвия палаша или сабли, свинцовую шаровидную пулю, кованые четырехгранные в сечении гвозди с плоскими и выпуклыми шляпками, а также фрагменты железных полос, которые могли скреплять деревянные бочки и сундуки с боезапасами.
Также в башни нашли редкую находку — железные кованые ядра. Всего на дне цистерны было 42 железных кованых и 7 каменных ядер разного веса, диаметра и калибра. Каменные ядра использовали в XV веке для пристрелки бомбард — первых артиллерийских орудий.
В пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический» 3 февраля сообщили, что найденный арсенал башни — уникальный археологический комплекс, который превосходит все известные в Восточной Европе аналоги. Находка многое объясняет ученым в истории генуэзских крепостей в Крыму.
Ранее Юга.ру, рассказывали о том, что в Крыму во время раскопок находили древнее кладбище лошадей, останки младенца I-II веков н.э. и тарелку с костями животного, греческую печать IV века до н.э. и даже скелет кита возрастом 10 млн лет. А в Ханском дворце обнаружили более 10 тыс. артефактов.
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