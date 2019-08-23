Рядом с останками младенца находился сосуд для благовоний и тарелка с остатками костей животного. По словам специалистов института археологии Крыма РАН, это погребение редкое и непонятное. В склепе также нашли двойное захоронение — мужчины и женщины или женщины с ребенком. Пока это трудно установить, так как еще в древности надгробная плита сдвинулась и раздавила черепа. Под этим склепом нашли еще один: там был младенец с элементами тризны [у древних славян: обряд с пиршеством в память об умершем — Юга.ру].

В двойном захоронении также нашли сосуд с ручкой в виде кабана, где могло быть вино или молоко. Захоронения могут относиться к сарматской культуре — I-II вв н.э. Археологи пояснили, что древние греки не клали ничего в могилы. Вероятно, эти люди жили в Боспорском царстве, говорили по-гречески, но сохраняли свою сарматскую культуру, пишет ТАСС.

«Кости младенца почти не сохранились, более того, еще в древности над его могилой было произведено еще одно погребение, в результате чего сопутствующие предметы были повреждены. Эта находка была полной неожиданностью для участников экспедиции. Бальзамарий впоследствии помыли и склеили. В тарелочке после изъятия грунта была обнаружена игральная кость», — написал участник экспедиции Олег Марков в группе «Экспедиции фонда Археология. Приглашаем на раскопки. Крым. Тамань» в фейсбуке.