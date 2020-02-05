Краснодарский край попал в «красную» зону свободы интернета в 2019 году — правозащитники

Международная правозащитная группа «Агора» и общественная организация «Роскомсвобода» подготовили совместный доклад, в котором Краснодарский край стал одним из лидеров по числу ограничений свободы в интернете в 2019 году

Доклад «Свобода интернета 2019: план "Крепость"» вышел 4 февраля. Он посвящен обзору вмешательства в свободу интернета в России в 2019 году и основан на данных мониторинга, который «Агора» ведет с 2008 года.

В 2019 году авторы доклада зафиксировали 438 тыс. 981 случай вмешательства в свободу интернета в России (в 2018 году — 662 тыс. 842), из которых абсолютное большинство (434 тыс. 275) связаны с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям.

В «красную» зону свободы интернета вновь попал Краснодарский край — регион не покидал ее с 2015 года. Авторы доклада зафиксировали более 40 случаев ограничения цифровой свободы, в том числе четыре случая насилия и восемь случаев вмешательства в работу СМИ.

Среди наиболее серьезных инфоповодов, который правозащитники отнесли к насилию, — ситуация с владельцем сайта для бухгалтеров «Клерк.ру» Борисом Мальцевым, который получил угрозы с требованием удалить материалы с критикой ФНС; нападение в Краснодаре на видеоблогера Вадима Харченко, собиравшего компромат на полицию; жалоба журналистки из Новороссийска Ольги Макаренко о нападении со стороны помощницы мэра; ситуация после заседания по делу юристки Юлии Федотовой, когда слушателей облили водой, а у журналиста попытались выбить телефон.