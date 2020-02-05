Краснодарский край попал в «красную» зону свободы интернета в 2019 году — правозащитники
Международная правозащитная группа «Агора» и общественная организация «Роскомсвобода» подготовили совместный доклад, в котором Краснодарский край стал одним из лидеров по числу ограничений свободы в интернете в 2019 году
Доклад «Свобода интернета 2019: план "Крепость"» вышел 4 февраля. Он посвящен обзору вмешательства в свободу интернета в России в 2019 году и основан на данных мониторинга, который «Агора» ведет с 2008 года.
В 2019 году авторы доклада зафиксировали 438 тыс. 981 случай вмешательства в свободу интернета в России (в 2018 году — 662 тыс. 842), из которых абсолютное большинство (434 тыс. 275) связаны с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям.
В «красную» зону свободы интернета вновь попал Краснодарский край — регион не покидал ее с 2015 года. Авторы доклада зафиксировали более 40 случаев ограничения цифровой свободы, в том числе четыре случая насилия и восемь случаев вмешательства в работу СМИ.
Среди наиболее серьезных инфоповодов, который правозащитники отнесли к насилию, — ситуация с владельцем сайта для бухгалтеров «Клерк.ру» Борисом Мальцевым, который получил угрозы с требованием удалить материалы с критикой ФНС; нападение в Краснодаре на видеоблогера Вадима Харченко, собиравшего компромат на полицию; жалоба журналистки из Новороссийска Ольги Макаренко о нападении со стороны помощницы мэра; ситуация после заседания по делу юристки Юлии Федотовой, когда слушателей облили водой, а у журналиста попытались выбить телефон.
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Часть ограничений правозащитники объединили в группу «административное давление», в том числе дела за репосты. Еще часть относится к категории «ограничение доступа», это случаи блокировки аккаунтов активистов. Также есть категория «уголовное преследование», куда вошли дела о сотрудничестве с нежелательной организацией, обыск в редакции газеты «Юг Times», допрос журналистки «Новой Газеты» в связи со статьей о частной военной компании «Е.Н.О.Т. корп.» и др.
Также в докладе поднимаются вопросы выросшего числа блокировок информации и дел о неуважении к власти в интернете, практики блокировок в бизнес-конфликтах и использования возможности отключения интернета во время протестных акций.
«Агора» и «Роскомсвобода» приходят к выводу, что чиновники постепенно перестают считать ограничение свободы слова мерой, которая применяется в крайних случаях, и рассматривают блокировку сайтов, преследование пользователей и ограничение прав СМИ «как инструмент политической борьбы и способ противостоять Западу в информационной войне».
«Точно так же как во время массовых задержаний на мирных демонстрациях в отделах полиции вводят план "Крепость", чтобы не допустить адвокатов и наблюдателей, российские власти объявили крепостью весь Рунет, надеясь скрыть произвол и злоупотребления», — говорится в докладе.
В 2019 году, напоминают авторы доклада, были приняты нормативные акты для создания «суверенного интернета наподобие китайско-северокорейского». В частности, речь идет о подготовке инфраструктуры по изоляции Рунета.
«Главная интрига заключается в том, насколько удастся реализовать задуманное. Пока подобные инициативы либо даже не стартуют (пакет Яровой о хранении и расшифровке трафика), либо не удаются (блокировка Telegram, запрет криптовалют), либо легко обходятся (многочисленные блокировки сайтов)», — заключают авторы доклада.
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