СК завел дело на помощницу мэра Новороссийска, которая ударила журналистку и отняла у нее телефон

В Новороссийске в июле возбудили уголовное дело против помощницы мэра города-героя Анжелики Коваленко, у которой произошел конфликт с журналисткой местной газеты

Журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко сообщила , что 23 июня на нее напала помощница мэра. В редакции газеты порталу Юга.ру рассказали, что корреспондент отправилась на редакционное задание осветить тему прорыва канализационного коллектора в районе особо охраняемой природной территории «Прилагунье». На место ее не пустили сотрудники «Водоканала», хотя оно было не огорожено. В ситуацию вмешалась помощница мэра Анжелика Коваленко. По словам журналистки, чиновница выхватила у нее телефон и ударила ее по голове. В администрации Новороссийска прокомментировали ситуацию и заявили , что на журналиста никто не нападал.

В следкоме Кубани 19 июля сообщили о возбуждении уголовного дела на 45-летнюю сотрудницу администрации. По версии следствия, представитель мэрии «будучи недовольной действиями журналиста, направленными на получение информации», забрала у корреспондента телефон, на который та снимала видео, и оставила ссадину на груди девушки.

СК возбудил уголовное дело против работника мэрии Новороссийска по ч. 3 ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Ведутся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Прокуратура Новороссийска согласилась с возбуждением уголовного дела по факту избиения журналиста. Ведомство держит на контроле ход и результаты расследования дела, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.