Спецкорр «Новой газеты», которую обыскали и увезли кубанские следователи, стала свидетелем по делу ЧВК «Е.Н.О.Т»
В Следственном комитете РФ 26 декабря объяснили обыски и допрос журналистки Юлии Полухиной, которую утром в неизвестном направлении увезли кубанские следователи
«Новая газета» сообщила, что в 6:00 к Полухиной в московскую квартиру приехали сотрудники СК и росгвардейцы. В течение четырех часов они проводили обыски у журналистки, а затем увезли на допрос в неизвестном направлении, несмотря на наличие двух детей. Адвокат Полухиной рассказал, что ее и родственников ни о чем не предупреждали. Также он уточнил, что ему неизвестно местонахождение подзащитной. В свою очередь коллеги журналистски сообщили, что обыски и допрос связаны с расследованиями Полухиной о действиях незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, конкретно — региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как частная военная компания (ЧВК) «Е.Н.О.Т. корп.»). Согласно материалу в «Новой газете», НВФ создавались под руководством ФСБ.
Позже в СКР по Краснодарскому краю прокомментировали, что в крае расследуют уголовное дело о руководителях и членах организации РОО «Е.Н.О.Т.»: их подозревают в разбое, краже, организации преступного сообщества и бандитизме. В ходе следствия появилась информация о том, что в квартире Полухиной могут находиться предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность членов группировки.
В пресс-службе отметили, что обыски в ее жилище провели на основании судебного решения. После допроса Полухину должны отпустить домой.
«Что касается проживающих совместно с Юлией Мартовалиевой (Полухиной) двух несовершеннолетних детей, то их, как обычно, утром забрал и отвез в школу родной отец», — добавили в пресс-службе.
Позже Полухина сообщила адвокату Петру Заикину, которому так и не удалось присутствовать на допросе, что стала свидетелем по уголовному делу в отношении ЧВК «Е.Н.О.Т». У нее изъяли все гаджеты, в том числе личный телефон, передает «Интерфакс».
После допроса Полухину отпусили.
«"Новая газета" еще раз выражает недоумение и возмущение действиями следственных органов, не обратившихся в редакцию за необходимой информацией, пришедших в шесть утра с обысками домой к журналистке, где находились малолетние дети, и недопуском к ней адвоката»,— говорится в сообщении издания.
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