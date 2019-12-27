Спецкорр «Новой газеты», которую обыскали и увезли кубанские следователи, стала свидетелем по делу ЧВК «Е.Н.О.Т»

«Новая газета» сообщила, что в 6:00 к Полухиной в московскую квартиру приехали сотрудники СК и росгвардейцы. В течение четырех часов они проводили обыски у журналистки, а затем увезли на допрос в неизвестном направлении, несмотря на наличие двух детей. Адвокат Полухиной рассказал, что ее и родственников ни о чем не предупреждали. Также он уточнил, что ему неизвестно местонахождение подзащитной. В свою очередь коллеги журналистски сообщили, что обыски и допрос связаны с расследованиями Полухиной о действиях незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, конкретно — региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как частная военная компания (ЧВК) «Е.Н.О.Т. корп.»). Согласно материалу в «Новой газете», НВФ создавались под руководством ФСБ.

Позже в СКР по Краснодарскому краю прокомментировали, что в крае расследуют уголовное дело о руководителях и членах организации РОО «Е.Н.О.Т.»: их подозревают в разбое, краже, организации преступного сообщества и бандитизме. В ходе следствия появилась информация о том, что в квартире Полухиной могут находиться предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность членов группировки.

В пресс-службе отметили, что обыски в ее жилище провели на основании судебного решения. После допроса Полухину должны отпустить домой.

«Что касается проживающих совместно с Юлией Мартовалиевой (Полухиной) двух несовершеннолетних детей, то их, как обычно, утром забрал и отвез в школу родной отец», — добавили в пресс-службе.