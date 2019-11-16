Ростовские следователи провели обыск в редакции краснодарской газеты «Юг Times»

Краснодарский край, Ростовская область

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Краснодарский еженедельник «Юг Times» 15 ноября сообщил, что в редакции прошли обыски

Накануне вечером на сайте «Юг Times» появилось сообщение о том, что утром в редакцию «ворвалась группа неизвестных», которые представились следователями полиции из Ростовской области. С ними были понятые и неизвестные мужчины.

Силовики изъяли технику и документы, в результате работа редакции была парализована. Кроме того, сотрудникам издания запрещали записывать происходящее на видео.

Следователи сказали, что проводят обыск по уголовному делу о клевете, которые было возбуждено в 2017 году по заявлению руководителей ростовского концерна и не имеет отношения к «Юг Times». Из постановления о проведении обыска следует, что неизвестный опубликовал в сети статьи, в которых содержатся ложные данные, которые порочат репутацию донского концерна. Следствие установило, что для публикации использовался офис, в котором «Юг Times» разместились позже.

Следователи провели в редакции весь рабочий день, а поздним вечером журналистам разрешили скопировать материалы для готовящегося номера газеты.

Адвокаты «Юг Times» заявили, что при обыске были допущены нарушения:

  • полиция приступила к обыску до того, как сотрудники редакции ознакомились с постановлением на обыск и документами понятых; 
  • следователь, который проводит обыск, не вел уголовное дело, указанное в постановлении;
  • срок привлечения к уголовной ответственности по делу о клевете истек два месяца назад;
  • в документах было указано другое юридическое лицо.

Сотрудники еженедельника вызвали полицию. Прибывшие на место представители МВД зафиксировали опечатанное имущество. Адвокаты собираются подать в суд по факту превышения полномочий полицейскими.

Союз журналистов Кубани намеревается пожаловаться в правоохранительные органы Ростовской области и Южного федерального округа по поводу ситуации с «Юг Times», говорится на сайте организации.

Газета «Юг Times» выходит с марта 2013 года и позиционирует себя как общественно-политический еженедельник. Издание пишет новости и материалы с переводом на английский язык.

Журналистика Клевета Краснодар Полиция СМИ

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