Ростовские следователи провели обыск в редакции краснодарской газеты «Юг Times»
Краснодарский еженедельник «Юг Times» 15 ноября сообщил, что в редакции прошли обыски
Накануне вечером на сайте «Юг Times» появилось сообщение о том, что утром в редакцию «ворвалась группа неизвестных», которые представились следователями полиции из Ростовской области. С ними были понятые и неизвестные мужчины.
Силовики изъяли технику и документы, в результате работа редакции была парализована. Кроме того, сотрудникам издания запрещали записывать происходящее на видео.
Следователи сказали, что проводят обыск по уголовному делу о клевете, которые было возбуждено в 2017 году по заявлению руководителей ростовского концерна и не имеет отношения к «Юг Times». Из постановления о проведении обыска следует, что неизвестный опубликовал в сети статьи, в которых содержатся ложные данные, которые порочат репутацию донского концерна. Следствие установило, что для публикации использовался офис, в котором «Юг Times» разместились позже.
Следователи провели в редакции весь рабочий день, а поздним вечером журналистам разрешили скопировать материалы для готовящегося номера газеты.
Адвокаты «Юг Times» заявили, что при обыске были допущены нарушения:
- полиция приступила к обыску до того, как сотрудники редакции ознакомились с постановлением на обыск и документами понятых;
- следователь, который проводит обыск, не вел уголовное дело, указанное в постановлении;
- срок привлечения к уголовной ответственности по делу о клевете истек два месяца назад;
- в документах было указано другое юридическое лицо.
Сотрудники еженедельника вызвали полицию. Прибывшие на место представители МВД зафиксировали опечатанное имущество. Адвокаты собираются подать в суд по факту превышения полномочий полицейскими.
Союз журналистов Кубани намеревается пожаловаться в правоохранительные органы Ростовской области и Южного федерального округа по поводу ситуации с «Юг Times», говорится на сайте организации.
Газета «Юг Times» выходит с марта 2013 года и позиционирует себя как общественно-политический еженедельник. Издание пишет новости и материалы с переводом на английский язык.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.