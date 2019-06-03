Краснодарский блогер заявил, что в него стреляли при попытке получить компромат на полицию

Краснодарский край

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Блогер из Краснодара Вадим Харченко заявил, что его пытались убить

Он опубликовал видео на своем YouTube-канале «Личное мнение», в котором рассказал о нападении, произошедшем 1 июня на улице Фадеева.

По словам Харченко, за несколько дней до этого с ним связался мужчина, который представился полицейским и предложил передать ему компромат о том, как его коллеги в одном из городских отделов МВД фальсифицируют уголовные дела об обороте наркотиков, избивают задержанных, подбрасывают им запрещенные вещества и т. д. Мужчина назначил встречу, Харченко явился в условленное время и место, но там никого не оказалось.

Когда блогер возвращался к своему автомобилю, его окликнули по имени. Он обернулся и увидел мужчину с пистолетом, который несколько раз выстрелил в него. Затем на него напал еще один мужчина — с ножом. Завязалась драка, после которой, по словам Харченко, ему сказали: «Вадим, уезжай». Затем оба нападавших убежали.

Всего Харченко получил три огнестрельных и два ножевых ранения, а также травмы головы. Сейчас он проходит лечение и уже встречался с сотрудниками угрозыска.

Он отметил, что не знает, кто напал на него, но среди возможных причин рассматривает свою блогерскую деятельность. 

В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили порталу Юга.ру, что информация об инциденте проверяется.

«Проводится проверка по факту причинения гражданину телесных повреждений», — заявили в ведомстве.

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