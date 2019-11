Живущий в одном из дворов Краснодара медведь оказался свадебным подарком, который не приняли

View this post on Instagram

Это все ЛОЖЬ и враньё!!! Вести Краснодар, типичный Краснодар, ещё в каких то пабликах, сплошное враньё. История и вправду запутанная, но я немного проясню. Мишка впервые появился в туапсинском районе. Я лично разговаривала с первым владельцем но у него небыли разрешения на содержание животного и администрация туапсинского района приняла решение. Передать медведя в Ростов, в хорошее место⁉️ От куда собственно и продали мишку в частные руки❓‼️ А дальше было так. Один человек решил сделать подарок своему другу на свадьбу ❗️ купил медведя в Ростове, в хорошем проверенном Туапсинской администрацией месте Заказал доставку, медведя погрузили в путь дорогу, в Армению, а не доехал мишка по той причине что получатель отказался от такого подарка⁉️ И продавец Ростовский отказался принять медведя обратно‍♀️ А заказчик куда то слился ❓ В итоге доставщик влип, в итоге решили пока негацдется мишке дом оставить у себя. Где собственно сейчас и находится, ну не выбрасывать же его Сегодня было очень много шумихи, съехались корреспонденты разных телеканалов, администрация, прокуратура, и многие из них пытались попасть к медведю обманным путём. Вот как теперь давать координаты тем кто действительно хочет помочь, а не себя пропиарить На камеру, администрация напела так красиво «Мы все расходы оплатим, поможем с транспортировкой и тп....» И предложили те варианты со гарантией. Но мы туда звонили и нам отказали в тех местах Какой карантин‼️⁉️ У мишки есть все Документы, ветеринарное свидетельство, прививки, записи о них, клеймо даже на кхе есть. Не имеют право забирать. Журналисты сегодня между собой ругались, тоже мне помощники я «фиговы» только раздули гавна, простите Зато карьеру себе подправили «молодцы» И ни куда его не определили, да и на счёт денег от главы города, это очередное бла бла ... Вообщем людей, те кто не оставили мишку, не бросили, обвиняют во всех смертных грехах. Натравили полицию и прочие инстанции. А бедный мишка все ещё не нашёл свой дом, где ему будет уютно и хорошо я плачу ребята. Откуда такой тупизм. Давайте будем человечными и впервую очередь поможем мишке и конечно же я буду отстаивать права тех кто о нем заботиться #гдеспрпведливость