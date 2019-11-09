Живущий в одном из дворов Краснодара медведь оказался свадебным подарком, который не приняли

О том, что медведь Афанасий живет в тесной клетке и ему не хватает еды, стало известно из поста пользовательницы @uka_akvarelka в инстаграме. Девушка попросила помочь с тем, чтобы пристроить медведя. Разместить информацию ее попросили знакомые. Как медведь попал в этот двор, она не уточнила, но сказала, что такая ситуация сложилась «из-за безответственности людей, которые не смогли договориться о покупке животного». Известно также, что медведь жил на Страусином ранчо в Туапсе, но администрация района не дала разрешения на содержание медведя, и его отправили в Ростов.

Информация об Афанасии быстро распространилась в соцсетях, о ней узнали и в мэрии Краснодара. Помощник главы города Владимир Вербицкий 8 ноября сообщил, что власти готовы помочь животному и что его согласился принять зоопарк Кореновска. Он отметил, что по правилам сначала его ждет ветеринарное обследование и карантин, и сообщил, что полиции предстоит выяснить, при каких обстоятельствах медведь оказался в клетке в краснодарском дворе. Также от написал, что временные хозяева не хотят объяснять, откуда у них животное.

В комментариях под постами девушки люди стали предлагать различные варианты того, как можно поступить с Афанасием — контакты зоопарков и питомников в разных городах, кто-то предлагал выкупить животное. Также пользователи стали спрашивать адрес, куда можно привезти еду для медведя. Девушка пояснила, что не может опубликовать адрес из-за очень большого потока людей «с разными намерениями». В том числе, по ее словам, приходили «какие-то инстанции и хотели забрать мишку в карантин». При этом она предложила помочь мишке материально — на еду.

9 ноября та же @uka_akvarelka опубликовала новый в котором немного прояснила ситуацию.

«Мишка впервые появился в Туапсинском районе. Я лично разговаривала с первым владельцем, но у него не было разрешения на содержание животного и администрация района приняла решение передать медведя в Ростов, в хорошее место. Откуда собственно и продали мишку в частные руки. А дальше было так. Один человек решил сделать подарок своему другу на свадьбу, купил медведя в Ростове, в хорошем, проверенном Туапсинской администрацией месте. Заказал доставку, медведя погрузили в путь дорогу, в Армению, а не доехал мишка по той причине что получатель отказался от такого подарка. И продавец Ростовский отказался принять медведя обратно. А заказчик куда то слился. В итоге доставщик влип, в итоге решили пока не найдется мишке дом, оставить у себя. Где он собственно сейчас и находится», — написала девушка.

По ее словам, медведь живет в этом дворе уже три недели, и она написала пост про него, так как не хватало денег ему на еду. Также девушка написала, что не рассчитывала своим постом привлечь столько внимания к животному: «Хотела помочь мишке, а получилось не очень, теперь еще и Соне (женщина, которая сейчас ухаживает за медведем — Юга.ру) нужна помощь. (...) Людей, кто не оставил мишку, обвиняют во всех смертных грехах. Натравили полицию и прочие инстанции».

Она также заявила, что в предложенных администрацией вариантах им отказали и что они продолжают поиски. Уже несколько вариантов, по ее словам, есть.

Владимир Вербицкий в свою очередь подтвердил, что договоренность с зоопарком Кореновска есть.

«Мы откликнулись на просьбу о помощи, нашли место, куда могут забрать медведя — ведь об этом люди и просили. Но прежде чем везти туда медведя, необходимо пройти официальные процедуры. И хотя в полномочия города это не входит, необходимая помощь в ускорении этих процессов оказывается. Постараемся максимально, чтобы медведь оказался в тех условиях, в которых он не будет никому угрожать, и где ему будет спокойно и будет обеспечено питание», — добавил помощник мэра.

Он отметил, что нахождение дикого животного во дворе может представлять опасность для населения. Причины, по которым медведь оказался в Краснодаре, продолжают выяснять.