Живущий в одном из дворов Краснодара медведь оказался свадебным подарком, который не приняли
Появилась информация, откуда в одном из дворов Краснодара взялся медведь, который живет там в клетке. Историей занялась полиция
О том, что медведь Афанасий живет в тесной клетке и ему не хватает еды, стало известно из поста пользовательницы @uka_akvarelka в инстаграме. Девушка попросила помочь с тем, чтобы пристроить медведя. Разместить информацию ее попросили знакомые. Как медведь попал в этот двор, она не уточнила, но сказала, что такая ситуация сложилась «из-за безответственности людей, которые не смогли договориться о покупке животного». Известно также, что медведь жил на Страусином ранчо в Туапсе, но администрация района не дала разрешения на содержание медведя, и его отправили в Ростов.
Информация об Афанасии быстро распространилась в соцсетях, о ней узнали и в мэрии Краснодара. Помощник главы города Владимир Вербицкий 8 ноября сообщил, что власти готовы помочь животному и что его согласился принять зоопарк Кореновска. Он отметил, что по правилам сначала его ждет ветеринарное обследование и карантин, и сообщил, что полиции предстоит выяснить, при каких обстоятельствах медведь оказался в клетке в краснодарском дворе. Также от написал, что временные хозяева не хотят объяснять, откуда у них животное.
В комментариях под постами девушки люди стали предлагать различные варианты того, как можно поступить с Афанасием — контакты зоопарков и питомников в разных городах, кто-то предлагал выкупить животное. Также пользователи стали спрашивать адрес, куда можно привезти еду для медведя. Девушка пояснила, что не может опубликовать адрес из-за очень большого потока людей «с разными намерениями». В том числе, по ее словам, приходили «какие-то инстанции и хотели забрать мишку в карантин». При этом она предложила помочь мишке материально — на еду.
9 ноября та же @uka_akvarelka опубликовала новый в котором немного прояснила ситуацию.
«Мишка впервые появился в Туапсинском районе. Я лично разговаривала с первым владельцем, но у него не было разрешения на содержание животного и администрация района приняла решение передать медведя в Ростов, в хорошее место. Откуда собственно и продали мишку в частные руки. А дальше было так. Один человек решил сделать подарок своему другу на свадьбу, купил медведя в Ростове, в хорошем, проверенном Туапсинской администрацией месте. Заказал доставку, медведя погрузили в путь дорогу, в Армению, а не доехал мишка по той причине что получатель отказался от такого подарка. И продавец Ростовский отказался принять медведя обратно. А заказчик куда то слился. В итоге доставщик влип, в итоге решили пока не найдется мишке дом, оставить у себя. Где он собственно сейчас и находится», — написала девушка.
По ее словам, медведь живет в этом дворе уже три недели, и она написала пост про него, так как не хватало денег ему на еду. Также девушка написала, что не рассчитывала своим постом привлечь столько внимания к животному: «Хотела помочь мишке, а получилось не очень, теперь еще и Соне (женщина, которая сейчас ухаживает за медведем — Юга.ру) нужна помощь. (...) Людей, кто не оставил мишку, обвиняют во всех смертных грехах. Натравили полицию и прочие инстанции».
Она также заявила, что в предложенных администрацией вариантах им отказали и что они продолжают поиски. Уже несколько вариантов, по ее словам, есть.
Владимир Вербицкий в свою очередь подтвердил, что договоренность с зоопарком Кореновска есть.
«Мы откликнулись на просьбу о помощи, нашли место, куда могут забрать медведя — ведь об этом люди и просили. Но прежде чем везти туда медведя, необходимо пройти официальные процедуры. И хотя в полномочия города это не входит, необходимая помощь в ускорении этих процессов оказывается. Постараемся максимально, чтобы медведь оказался в тех условиях, в которых он не будет никому угрожать, и где ему будет спокойно и будет обеспечено питание», — добавил помощник мэра.
Он отметил, что нахождение дикого животного во дворе может представлять опасность для населения. Причины, по которым медведь оказался в Краснодаре, продолжают выяснять.
UPD: В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что в ведомство поступило заявление от министерства природных ресурсов Краснодарского края о том, что в одном из жилых дворов находится бурый медведь, который может представлять опасность для жизни и здоровья.
«По данному факту проводится проверка, по указанному адресу направлен участковый для выяснения обстоятельств», — сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы Артем Коноваленко.
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Это все ЛОЖЬ и враньё!!! Вести Краснодар, типичный Краснодар, ещё в каких то пабликах, сплошное враньё. История и вправду запутанная, но я немного проясню. Мишка впервые появился в туапсинском районе. Я лично разговаривала с первым владельцем�� но у него небыли разрешения на содержание животного и администрация туапсинского района приняла решение. Передать медведя в Ростов, в хорошее место⁉️ От куда собственно и продали мишку в частные руки❓‼️ А дальше было так. Один человек решил сделать подарок своему другу на свадьбу ❗️ купил медведя в Ростове, в хорошем проверенном Туапсинской администрацией месте�� Заказал доставку, медведя погрузили в путь дорогу, в Армению, а не доехал мишка по той причине что получатель отказался от такого подарка⁉️ И продавец Ростовский отказался принять медведя обратно��♀️ А заказчик куда то слился ❓ В итоге доставщик влип, в итоге решили пока негацдется мишке дом оставить у себя. Где собственно сейчас и находится, ну не выбрасывать же его �� Сегодня было очень много шумихи, съехались корреспонденты разных телеканалов, администрация, прокуратура, и многие из них пытались попасть к медведю обманным путём. Вот как теперь давать координаты тем кто действительно хочет помочь, а не себя пропиарить �� На камеру, администрация напела так красиво «Мы все расходы оплатим, поможем с транспортировкой и тп....» И предложили те варианты со �� гарантией. Но мы туда звонили и нам отказали в тех местах �� Какой карантин‼️⁉️ У мишки есть все Документы, ветеринарное свидетельство, прививки, записи о них, клеймо даже на кхе есть. Не имеют право забирать. Журналисты сегодня между собой ругались, тоже мне помощники я «фиговы» только раздули гавна, простите �� Зато карьеру себе подправили «молодцы» И ни куда его не определили, да и на счёт денег от главы города, это очередное бла бла ... Вообщем людей, те кто не оставили мишку, не бросили, обвиняют во всех смертных грехах. Натравили полицию и прочие инстанции. А бедный мишка все ещё не нашёл свой дом, где ему будет уютно и хорошо �� я плачу ребята. Откуда такой тупизм. Давайте будем человечными и впервую очередь поможем мишке и конечно же я буду отстаивать права тех кто о нем заботиться �� #гдеспрпведливость
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