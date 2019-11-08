В инстаграме попросили найти дом медведю, который живет в одном из дворов Краснодара. Власти пообещали проверку полиции, карантин и зоопарк

В Краснодаре решается судьба медведя, который живет в клетке в одном из дворов

Изначально о медведе написала пользовательница @uka_akvarelka в своем инстаграме 3 ноября. Она сообщила, что медведь Афанасий возрастом 2,5 года находится в клетке в один квадратный метр под открытым небом. Адреса дома, где находится животное, девушка не назвала. По ее словам, медведь попал в такую ситуацию «из-за безответственности людей, которые не смогли договориться о покупке животного». Она отметила, что лично с хозяевами не знакома, а распространить информацию ее попросили знакомые. «Он очень ласковый, несмотря на то, что это дикое животное. Дает себя погладить, кушает из рук, а еще умеет танцевать... Для полноценного питания мишке нужно съедать 20 кг еды в день. Норму он не получает и очень истощал», — отметила она. Девушка добавила, что пыталась дозвониться в те организации, где его могли бы принять, однако получила отказ. В комментариях под ее постами люди стали предлагать различные варианты того, как можно поступить с Афанасием — контакты зоопарков и ферм в разных городах, кто-то предлагал выкупить животное. Также пользователи стали спрашивать адрес, куда можно привезти еду для медведя. Девушка пояснила, что не может опубликовать адрес из-за очень большого потока людей «с разными намерениями». В том числе, по ее словам, приходили «какие-то инстанции и хотели забрать мишку в карантин». При этом она предложила помочь мишке материально — на еду.

Также девушка рассказала, что мишка жил на Страусином ранчо в Туапсе, но администрация не дала разрешения на содержание медведя и отправила его в Ростов, «откуда и продали мишку в частные руки, где потенциальный владелец просто отказался от медведя». 8 ноября Владимир Вербицкий в своем фейсбуке написал о том, что медведя везли из Туапсинского района в Ростов, но там его отказались принять. Он отметил, что временные хозяева зверя не могут либо не хотят ничего объяснять. При этом мэрия выразила готовность спасти медведя. «Управление сельского хозяйства и Западный округ оперативно отработало тему. Уже готовятся все документы для перевозки бурого в зоопарк Кореновска, но сначала его ждет ветеринарное обследование и карантин. Это займёт какое-то время. А дальше жить ему в вольере, выпустить взрослого медведя в дикую природу уже нельзя, погибнет», — сообщил он. Глава Краснодара Евгений Первышов выделил средства на питание животного на то время, «пока он не получит новую прописку», добавил Вербикций. Он также сообщил, что полиции предстоит выяснить, при каких обстоятельствах медведь оказался в клетке в краснодарском дворе. В свою очередь, руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко сообщил порталу Юга.ру, что в полицию не поступали сообщения и жалобы о медведе. «Вместе с тем, если граждане располагают достоверной информацией о диком животном и знают точный адрес его нахождения, убедительная просьба сообщить об этом в полицию для проведения дальнейшей проверки. В том числе из-за этого, что медведь может представлять реальную угрозу для жизни и здоровья окружающих», — сказал Коноваленко.