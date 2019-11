В инстаграме попросили найти дом медведю, который живет в одном из дворов Краснодара. Власти пообещали проверку полиции, карантин и зоопарк

View this post on Instagram

Помогите устроить мишку в зоопарк или заповедник!!! Мишку зовут Афанасий, ему 2,5 года. Он очень ласковый не смотря на то что это дикое животное. Даёт себя погладить, кушает из рук, а ещё умеет танцевать. Медведь попал в трудную ситуацию по безответственности людей, которые не смогли договорится при покупке животного. Афанасий живёт во дворе многоэтажного дома в городе Краснодар. В клетке 1х1 метр, под открытым небом Для полноценного питания мишке нужно съедать 20кг еды в день. Норму он не получает и очень истощал. Имеются все прививки и Документы, есть клеймо на ухе. В те места куда удалось дозвонится нам дали отказ, принимать животное. Помогите пожалуйста устроить Афанасия