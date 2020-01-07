В соцсети попало видео с бегущим по дороге в Красную поляну медведем

Краснодарский край

Распечатать

6 января в Facebook появилось видео, на котором по дороге в Эстосадок прямо по проезжей части бежит медведь

Видео выложила на своей странице врач ГБУЗ «Городская больница № 8 города Сочи» Марина Бралюк. По ее словам, его из окна машины сделал водитель больницы, когда ехал в районе Медвежьего угла (пикниковый комплекс и отель по дороге в Эстосадок).

В ролике отчетливо виден крупный бурый медведь, который быстро бежит по полосе встречного движения в одном направлении с автомобилем, из которого ведется съемка. Он бежит очень быстро, но, после того, как автомобиль опередил его, останавливается. Встречных автомобилей в это время, к счастью, не было.

Это случилось 4 января. Видео доступно для просмотра ниже. Чтобы перейти на страницу в Facebook, нажмите на значок социальной сети в нижнем правом углу.

Животные Красная Поляна Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Две краснодарских краевых больницы получат около 6,4 млрд рублей субсидий за три года
В Нигерии похитили двух россиян, моряков судна AMBIKA
В соцсети попало видео с бегущим по дороге в Красную поляну медведем
Спасатели напомнили об опасности схода лавин в горах Сочи
В Майкопе открыли скульптуру в виде туфельки Золушки. Объект посвящен драматургу Евгению Шварцу
В последние дни новогодних каникул на Кубани ожидаются дождь и похолодание

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале