В соцсети попало видео с бегущим по дороге в Красную поляну медведем

6 января в Facebook появилось видео, на котором по дороге в Эстосадок прямо по проезжей части бежит медведь

Видео выложила на своей странице врач ГБУЗ «Городская больница № 8 города Сочи» Марина Бралюк. По ее словам, его из окна машины сделал водитель больницы, когда ехал в районе Медвежьего угла (пикниковый комплекс и отель по дороге в Эстосадок).

В ролике отчетливо виден крупный бурый медведь, который быстро бежит по полосе встречного движения в одном направлении с автомобилем, из которого ведется съемка. Он бежит очень быстро, но, после того, как автомобиль опередил его, останавливается. Встречных автомобилей в это время, к счастью, не было.

Это случилось 4 января. Видео доступно для просмотра ниже. Чтобы перейти на страницу в Facebook, нажмите на значок социальной сети в нижнем правом углу.