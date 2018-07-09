В Кавказском заповеднике подсчитали бурых медведей

Численность бурых медведей на территории Кавказского заповедника на протяжении последних лет остается стабильной и в настоящее время составляет порядка 400‑450 особей

Об этом сообщил ведущий научный сотрудник заповедника из Адыгеи Сергей Трепет, подводя итоги ежегодного учета популяции бурого медведя, который проходил в Кавказском заповеднике с 13 по 20 июня на 14 участках.

Около 40 специалистов и волонтеров заповедника обследовали перевалы Лугань и Юха, гору Джемарук, долину реки Умпырки, озеро Хуко, Лагонаки, Тыбга, Бамбаки, Аишхо, Уруштен, Джуга, Алоус, Ачипста, Ятыргварта и Абаго.

«Визуально наблюдались и были идентифицированы по следам 140 особей медведя, замечены группы медведей и одиночные животные. Также подсчет проводился по фотоловушкам», — рассказали в пресс-службе заповедника.

По словам Сергея Трепета, среднее количество медведей на одном участке остается стабильным — около десяти особей. При этом отмечаются регулярные выходы медведей к местам массовых стоянок туристов, в том числе к приюту «Фишт» в заповедной части Адыгеи.

«Медведей привлекают пищевые отходы и бытовой мусор. Призывы к посетителям уносить свой мусор с собой и не оставлять пищевые отходы у стоянок, как это принято во всем цивилизованном мире, пока не действуют», — резюмировал Сергей Трепет.