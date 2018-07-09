В Кавказском заповеднике подсчитали бурых медведей
Численность бурых медведей на территории Кавказского заповедника на протяжении последних лет остается стабильной и в настоящее время составляет порядка 400‑450 особей
Об этом сообщил ведущий научный сотрудник заповедника из Адыгеи Сергей Трепет, подводя итоги ежегодного учета популяции бурого медведя, который проходил в Кавказском заповеднике с 13 по 20 июня на 14 участках.
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Около 40 специалистов и волонтеров заповедника обследовали перевалы Лугань и Юха, гору Джемарук, долину реки Умпырки, озеро Хуко, Лагонаки, Тыбга, Бамбаки, Аишхо, Уруштен, Джуга, Алоус, Ачипста, Ятыргварта и Абаго.
«Визуально наблюдались и были идентифицированы по следам 140 особей медведя, замечены группы медведей и одиночные животные. Также подсчет проводился по фотоловушкам», — рассказали в пресс-службе заповедника.
По словам Сергея Трепета, среднее количество медведей на одном участке остается стабильным — около десяти особей. При этом отмечаются регулярные выходы медведей к местам массовых стоянок туристов, в том числе к приюту «Фишт» в заповедной части Адыгеи.
«Медведей привлекают пищевые отходы и бытовой мусор. Призывы к посетителям уносить свой мусор с собой и не оставлять пищевые отходы у стоянок, как это принято во всем цивилизованном мире, пока не действуют», — резюмировал Сергей Трепет.
Систематические наблюдения за бурым медведем в Кавказском заповеднике начались в 1970-х годах. После длительного перерыва 1990–2000 годов регулярный учет этого зверя был возобновлен в 2014 году. За это время специалисты выявили значительное общее сокращение численности популяции медведя, в 1980-х она достигала 2 тыс. особей.
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Существенное негативное влияние на популяцию медведей оказала олимпийская стройка в долине Мзымты, а также неконтролируемая охота в причерноморских лесах в период истребления кабана во время распространения африканской чумы свиней.
Как сообщали Юга.ру, в январе популяция бурых медведей на территории Кавказского биосферного заповедника оценивалась в 600-700 взрослых особей.
Летом 2017 года общая численность медведей в среднегорье Сочи, включая кочующих зверей, составила 280-300 особей, что на 50-70 особей больше, чем зимой и осенью.
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