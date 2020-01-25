В Адыгее прокомментировали сообщения о том, что краснодарский медведь Афанасий напал на ребенка

На туристическом объекте «Хаджохская теснина» в Адыгее 25 января опровергли информацию из соцсетей о нападении привезенного из Краснодара медведя на ребенка

В начале ноября 2019 года в инстаграме рассказали о том, что в одном из дворов Краснодара держат в клетке в один квадратный метр под открытым небом двухлетнего медведя Афанасия. Позже стало известно , что медведь был свадебным подарком, но его не приняли. Афанасия перевезли в Хаджохскую теснину в адыгейском поселке Каменномостском, где ему нашли более комфортные условия содержания. Он стал соседом самого известного в здешних краях медведя Тимофея, который много лет живет в Хаджохской теснине.

24 января в соцсетях появилась информация о том, что медведь Афанасий якобы прорыл землю, вырвался из вольера и напал на ребенка.

Руководители туробъекта «Хаджохская теснина» в интервью порталу Юга.ру назвали эту информацию фейком и пригласили всех желающих убедиться, что с медведем все хорошо, а в вольере нет подкопов и повреждений ограды.

«Никакого происшествия не было. Медведь Афанасий, который к нам прибыл из Краснодара в ноябре прошлого года, уже адаптировался и хорошо себя чувствует. Распространенная информация — фейк», — рассказала хозяйка комплекса Анастасия.

В пресс-службе МВД по Адыгее порталу Юга.ру сообщили о том, что заявлений о происшествии, связанном с нападением медведя, не поступало. Информация о якобы травмированном ребенке была проверена и по линии здравоохранения, добавили в МВД по Адыгее.