Живущего во дворе Краснодара медведя перевезут в Хаджохскую теснину

В начале ноября одна из пользователей инстаграма рассказала, что медведь Афанасий возрастом 2,5 года находится в клетке в один квадратный метр под открытым небом. По ее словам, животное попало в такую ситуацию «из-за безответственности людей, которые не смогли договориться о покупке животного». Девушка попросила местных жителей помочь пристроить медведя в более комфортное для жизни место.

В тот же день помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий в своем фейсбуке написал о том, что медведя везли из Туапсинского района в Ростов, но там его отказались принять. Он отметил, что временные хозяева зверя не могут либо не хотят ничего объяснять. Позже стало известно, что медведь был свадебным подарком, но его не приняли.