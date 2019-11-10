Живущего во дворе Краснодара медведя перевезут в Хаджохскую теснину

Краснодарский край

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Власти Краснодара нашли новое место жительства для медведя Афанасия, которого нашли в одном из дворов города

В начале ноября одна из пользователей инстаграма рассказала, что медведь Афанасий возрастом 2,5 года находится в клетке в один квадратный метр под открытым небом. По ее словам, животное попало в такую ситуацию «из-за безответственности людей, которые не смогли договориться о покупке животного». Девушка попросила местных жителей помочь пристроить медведя в более комфортное для жизни место.

В тот же день помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий в своем фейсбуке написал о том, что медведя везли из Туапсинского района в Ростов, но там его отказались принять. Он отметил, что временные хозяева зверя не могут либо не хотят ничего объяснять. Позже стало известно, что медведь был свадебным подарком, но его не приняли.

Утром 11 ноября Вербицкий заявил, что медведь Афанасий переедет в Хаджохскую теснину в поселке Каменномостском. Это недалеко от заповедника. 

Афанасий переезжает туда, где ему будет лучше и комфортнее. Помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий рассказал об этом:

«Да, был вариант с Кореновском, за что огромное спасибо главе района и всем кто участвовал, нашего медведя там ждали. Но нашелся вариант комфортнее. Афанасий станет соседом самого известного в здешних краях медведя Тимофея. Главное, что из клетки 1х1 он переезжает туда, где ему будет гораздо комфортнее. И безопаснее для всех остальных. Еще раз спасибо всем за участие, вы большие молодцы», — рассказал помощник главы Краснодара.

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