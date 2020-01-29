Подозрения на коронавирус у жительницы Адыгеи не подтвердились

Накануне в Адыгее девушка обратилась к медикам с жалобами на признаки простуды после поездки в Китай, после чего ее госпитализировали.

Руководитель Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний 29 января сообщил порталу Юга.ру, что у пациентки диагностировали ОРВИ. Завгородний уточнил, что исследования на коронавирус проводились в специализированной лаборатории в Ставрополе.

«Кроме того, мы провели все необходимые исследования анализов госпитализированной, в том числе на выявление разных штамов гриппа. Все они отрицательные», — отметил глава ведомства.