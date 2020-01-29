Подозрения на коронавирус у жительницы Адыгеи не подтвердились
Исследования анализов жительницы Адыгеи, госпитализированной 28 января с подозрением на коронавирус, дали отрицательный результат
Накануне в Адыгее девушка обратилась к медикам с жалобами на признаки простуды после поездки в Китай, после чего ее госпитализировали.
Руководитель Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний 29 января сообщил порталу Юга.ру, что у пациентки диагностировали ОРВИ. Завгородний уточнил, что исследования на коронавирус проводились в специализированной лаборатории в Ставрополе.
«Кроме того, мы провели все необходимые исследования анализов госпитализированной, в том числе на выявление разных штамов гриппа. Все они отрицательные», — отметил глава ведомства.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре и Сочи прервали авиасообщение с Китаем из-за распространения новой болезни. На Кубани открыли горячую линию, на которой можно получить ответы на вопросы о коронавирусе. Позже в минздраве и роспотребнадзоре региона заявили, что в Краснодарском крае больных коронавирусом нет.
Посмотреть карту распространения коронавируса можно здесь.
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