Подозрения на коронавирус у жительницы Адыгеи не подтвердились

Адыгея, Краснодарский край

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Исследования анализов жительницы Адыгеи, госпитализированной 28 января с подозрением на коронавирус, дали отрицательный результат

Накануне в Адыгее девушка обратилась к медикам с жалобами на признаки простуды после поездки в Китай, после чего ее госпитализировали.

Руководитель Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний 29 января сообщил порталу Юга.ру, что у пациентки диагностировали ОРВИ. Завгородний уточнил, что исследования на коронавирус проводились в специализированной лаборатории в Ставрополе.

«Кроме того, мы провели все необходимые исследования анализов госпитализированной, в том числе на выявление разных штамов гриппа. Все они отрицательные», — отметил глава ведомства.

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Как писали Юга.ру, в Краснодаре и Сочи прервали авиасообщение с Китаем из-за распространения новой болезни. На Кубани открыли горячую линию, на которой можно получить ответы на вопросы о коронавирусе. Позже в минздраве и роспотребнадзоре региона заявили, что в Краснодарском крае больных коронавирусом нет.

Посмотреть карту распространения коронавируса можно здесь.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Министерство здравоохранения РФ

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