Котенку леопарда Баксану сделали срочную операцию в Сочи

В Сочи в конце января молодому леопарду Баксану провели операцию и вылечили лапу

Молодой самец, , которой проходит программу подготовки к выпуску, в минувшие выходные повредил переднюю лапу и начал хромать. Специалисты срочно отправили фотографии и видео главному ветеринарному врачу Московского зоопарка Михаилу Альщинецкому. Из-за сильного снега сотрудники нацпарка столкнулись со сложностями при подготовке животного к операции.

«Ситуацию осложнило выпадение глубокого снега, когда активность животных снижается, а инфраструктура дает сбои в работе. Однако, специалисты Центра разработали сценарий, при котором удалось провести необходимые манипуляции и усыпить Баксана», — рассказали 27 января в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Ведущий ветеринарный врач Московского зоопарка Анастасия Высоких в свой выходной вылетела ночью в Сочи, чтобы прооперировать леопарда. Сейчас животное намного меньше хромает, однако из его программы исключили сложные охоты до полного выздоровления.