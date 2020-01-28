Котенку леопарда Баксану сделали срочную операцию в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи в конце января молодому леопарду Баксану провели операцию и вылечили лапу

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Молодой самец, , которой проходит программу подготовки к выпуску, в минувшие выходные повредил переднюю лапу и начал хромать. Специалисты срочно отправили фотографии и видео главному ветеринарному врачу Московского зоопарка Михаилу Альщинецкому. Из-за сильного снега сотрудники нацпарка столкнулись со сложностями при подготовке животного к операции.

«Ситуацию осложнило выпадение глубокого снега, когда активность животных снижается, а инфраструктура дает сбои в работе. Однако, специалисты Центра разработали сценарий, при котором удалось провести необходимые манипуляции и усыпить Баксана», — рассказали 27 января в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Ведущий ветеринарный врач Московского зоопарка Анастасия Высоких в свой выходной вылетела ночью в Сочи, чтобы прооперировать леопарда. Сейчас животное намного меньше хромает, однако из его программы исключили сложные охоты до полного выздоровления.

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Напомним, в июле 2019 года в Сочи сообщили о продлении программы восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе, которая стартовала в 2009 году. Сейчас в сочинском питомнике подрастают котята леопардов, которые родились в июне 2018 года. К 2020 году пять молодых особей, в основном самок, выпустят на волю.

Животные Парки Сочи

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Котенку леопарда Баксану сделали срочную операцию в Сочи

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