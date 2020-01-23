В дома Майкопского района начала возвращаться вода
С 23 января вода начала возвращаться в дома жителей Майкопского района, отключенные от водоснабжения после аварии на водоводе
Порыв на трассе водовода в горах Адыгеи произошел вечером 18 января. Без воды остались жители столицы республики и Майкопского района. Вода в домах майкопчан появилась 20 января.
По данным МУП «Майкопводоканал», система водоснабжения продолжает заполняться, 23 января вода начала поступать в дома жителей Майкопского района. Однако она по-прежнему подается с ограничениями, как было до аварии, из-за маловодья в горах.
Решить эту проблему власти региона планируют несколькими способами. Глава республики Мурат Кумпилов на совещании указал на важность создания второй ветки водовода для решения проблемы бесперебойного водоснабжения Майкопа и Майкопского района. Дополнительную нитку водовода протяженностью 120 км планируют построить до конца 2020 года. В рамках проекта также планируют увеличить водозабор за счет новых источников.
Кроме того, Кумпилов поручил провести ремонт городских и районных водопроводных сетей для ликвидации потерь внутри системы.
«Нужно прислушаться и к мнению экологов, специалистов. В ближайшее время совместно с научными центрами изучите возможность дальнейшего развития водоснабжения. Кроме того, проанализируйте причины задержки подачи воды после ликвидации порыва на водоводе, чтобы впредь такого не случалось. Аварийные ситуации в горах и погодные условия не предугадать, но необходимо выработать систему экстренных мер для оперативного реагирования на подобные происшествия», — обратился к руководителям минстроя и муниципалитетов глава Адыгеи.
Столица Адыгеи испытывала нехватку воды с начала 2020 года. Это связано с маловодностью источников водоснабжения Майкопского группового водовода: они находятся высоко в горах, где в этом году выпало мало снега и дождей. В связи с этим власти Майкопа 17 января объявили о почасовом графике подачи воды в республиканском центре.
21 января Мурат Кумпилов сообщил, что новую очистительную станцию, которая будет снижать уровень железа в воде из артезианской скважины возле Майкопа, достроят весной.
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