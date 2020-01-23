В дома Майкопского района начала возвращаться вода

С 23 января вода начала возвращаться в дома жителей Майкопского района, отключенные от водоснабжения после аварии на водоводе

Порыв на трассе водовода в горах Адыгеи произошел вечером 18 января. Без воды остались жители столицы республики и Майкопского района. Вода в домах майкопчан появилась 20 января. По данным МУП «Майкопводоканал», система водоснабжения продолжает заполняться, 23 января вода начала поступать в дома жителей Майкопского района. Однако она по-прежнему подается с ограничениями, как было до аварии, из-за маловодья в горах. Решить эту проблему власти региона планируют несколькими способами. Глава республики Мурат Кумпилов на совещании указал на важность создания второй ветки водовода для решения проблемы бесперебойного водоснабжения Майкопа и Майкопского района. Дополнительную нитку водовода протяженностью 120 км планируют построить до конца 2020 года. В рамках проекта также планируют увеличить водозабор за счет новых источников.

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Кроме того, Кумпилов поручил провести ремонт городских и районных водопроводных сетей для ликвидации потерь внутри системы. «Нужно прислушаться и к мнению экологов, специалистов. В ближайшее время совместно с научными центрами изучите возможность дальнейшего развития водоснабжения. Кроме того, проанализируйте причины задержки подачи воды после ликвидации порыва на водоводе, чтобы впредь такого не случалось. Аварийные ситуации в горах и погодные условия не предугадать, но необходимо выработать систему экстренных мер для оперативного реагирования на подобные происшествия», — обратился к руководителям минстроя и муниципалитетов глава Адыгеи.