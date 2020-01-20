Из-за аварии на водоводе в Майкопе отменили занятия в школах и детсадах

Адыгея

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В столице Адыгеи и Майкопском районе 20 января на один день закрыли детские сады и школы

Большая часть Майкопского района осталась без водоснабжения из-за аварии на водоводе, которая произошла 18 января. Порыв произошел днем на трассе Майкопского группового водовода, который находится в горах Адыгеи в 6 км от станицы Нижегородской.

В администрации Майкопа рассказали, что к 17:00 19 января ремонтные работы завершили. В тот же день глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем инстаграме написал, что 20 января из-за аварии в Майкопском районе не будут работать школы и детские сады.

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«Эта ситуация доставит определенные неудобства для родителей малышей и младших школьников — не у каждого есть возможность оставить ребенка с бабушкой или дедушкой», — написал Кумпилов.

Глава Адыгеи попросил работодателей отнестись с пониманием, если кто-то из родителей не сможет прийти на работу.

Утром 20 января водоснабжение в столице Адыгеи и Майкопском районе полностью восстановили, детские сады и школы не будут работать только один день.

С начала года столица Адыгеи испытывала нехватку воды, это было связано с маловодностью источников водоснабжения Майкопского группового водовода. Они находятся высоко в горах, где в этом году мало снега и дождей.

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