В Адыгее началось строительство водозабора и магистрального водовода

В Адыгее началась реализация масштабного проекта по строительству водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и Майкопа

В течение 2018-2020 годов в республике построят 63 км водопроводных сетей и новые водозаборные сооружения у ручья Водопадистого. Как отметили в минстрое Адыгеи, в этом году предстоит построить 17 км. На стройплощадку, которая находится в горах Адыгеи, прибыл глава республики Мурат Кумпилов и дал старт масштабному проекту.

«Нам предстоит реализовать один из самых сложных в стране проектов, поскольку основная часть строительных работ будет проходить в высокогорье. Это требует применения особых технологий и тщательного планирования работ», — отметил он.

Глава Адыгеи отметил, что от этого инфраструктурного объекта зависит стабильное обеспечение водоснабжения населения Майкопа и Майкопского района, где проживает около 300 тыс. человек, а также развитие туристского комплекса в горной части региона.

Действующий групповой водовод построили в 1982 году, и потребность в замене изношенных труб назрела давно. Государственная поддержка по ФЦП «Юг России на 2008-2013 годы» в объеме более 1,3 млрд рублей дала возможность построить 57,6 км из 120,6 км общей разветвленной сети водовода.

«С 2014 года мы вели переговоры с федеральными министерствами о необходимости выделения средств для завершения объекта. И сейчас эту стратегически значимую задачу удалось решить. Большую работу в этом направлении провел депутат Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник. Адыгее выделено более 3,5 млрд рублей на реализацию проекта», — сказал Мурат Кумпилов.

После ввода объекта в эксплуатацию будет обеспечена бесперебойная подача воды в Майкоп и населенные пункты Майкопского района, объем поставляемой воды увеличится до 150 тыс. кубометров в сутки. Сейчас максимальная производительность составляет 100 тыс. кубометров в сутки.