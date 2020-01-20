В Адыгее до конца года планируют достроить новую нитку водовода

В Адыгее к концу 2020 года достроят новую линию водовода протяженностью 120 км и двумя водозаборами

Напомним, 18 января большая часть Майкопа, а также ряд населенных пунктов Майкопского района остались без воды из-за аварии на водоводе в горах. Работы по устранению шли более суток. Ремонт осложнялся сложным рельефом и погодными условиями. В связи с происшествием в столице Адыгеи и Майкопском районе 20 января отменили работу детских садов и школ.

Проблемы с изношенностью действующего водовода обещают решить за счет строительства новой нитки группового водовода у горных источников воды. Об этом порталу Юга.ру 20 января сообщили в пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

В минстрое республики порталу Юга.ру уточнили, что большую часть работ уже провели. В этом году остается построить водозабор на реке Цице и ручье Водопадистом в горах, а также почти 10 км трубопровода к ряду источников.

«В итоге и существующая ветка, и вновь построенная должны обеспечить стабильным и качественным водоснабжением горной водой жителей Майкопа и Майкопского района», — написал 19 января в своем инстаграме глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Действующий групповой водовод построили в 1982 году, в 2008-2013 годах велось строительство 57 км новой сети. В 2018 году работы возобновили. Всего планируется построить около 120 км общей разветвленной сети магистрального водовода.