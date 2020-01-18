В Майкопе отключили воду из-за аварии на водоводе в горах

Как сообщили в пресс-службе администрации города, из-за аварийной ситуации временно прекратили подачу воды в накопители. Из-за этого в ряде микрорайонов Майкопа отключено водоснабжение.

Сейчас на месте аварии работают ремонтные бригады и спецтехника. Время ее устранения и возобновления водоснабжения не уточняется.

С начала года столица Адыгеи испытывала нехватку воды, что связано с маловодностью источников водоснабжения Майкопского группового водовода. Они находятся высоко в горах, где в этом году мало снега и дождей. В связи с этим власти Майкопа 17 января объявили о почасовом графике подачи воды в республиканском центре.