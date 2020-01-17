В Майкопе ограничили подачу воды и рассказали, почему она желтая

Адыгея

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Власти Майкопа 17 января объявили о почасовом графике подачи воды в республиканском центре

Ограничение подачи воды в столице республики связано с маловодностью источников водоснабжения Майкопского группового водовода. Они находятся высоко в горах, где в этом году мало снега и дождей, сообщили 16 января в мэрии города.

По словам собеседника, в Майкопе воду будут давать утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 19:00 до 22:00. В остальное время давление в водопроводных сетях снизят. Кроме того, специалисты обеспечат подачу воды на нижние этажи многоквартирных домов и в частные дома. Ограничения коснутся жителей центральной части города, Шовгеновского городка, микрорайона Михайлова и вторых улиц за улицей Железнодорожной.

«Жителей микрорайона Черемушки, хуторов Гавердовского и Веселого, поселка Западного, станицы Ханской ограничения не коснутся, так как они запитаны от Гавердовского артезианского водозабора», — отметили в пресс-службе мэрии.

Также власти объяснили, что вода приобрела желтый оттенок после подключения водоснабжения к артезианскому источнику, который содержит много железа. В дальнейшем улучшение водоснабжения города и Майкопского района в Адыгее связывают со строительством новой нитки Майкопского группового водовода.

Водоснабжение Майкоп

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