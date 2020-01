На Кубани спасатели вытащили кота из колючей проволоки

View this post on Instagram

Спасатели вызволили кота из колючей проволоки. Жалобные вопли животного услышал житель Лабинска, проживающий по соседству с металлобазой. Он и сообщил спасателям, что на ее территории на заборе в колючей проволоке запутался кот. Прибывшие на место сотрудники Лабинского отряда «Кубань-СПАС» обратились к сторожу металлобазы. Охранник обошел территорию и действительно на заборе в проволоке обнаружил кота. Спасатели при помощи шанцевого инструмента освободили животное. К этому времени усатый успел повредить себе хвост и задние лапы. Но обработать раны он не дался – тут же рванул скорее домой. #кубаньспас #чпюг #МаленькаяСпасеннаяЖизнь #животные #инстаживотные #спасениеживотных #спасательнаяоперация #Лабинск