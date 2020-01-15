На Кубани спасатели вытащили кота из колючей проволоки
В Лабинске в январе спасатели вытащили кота, застрявшего в колючей проволоке
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Кот запутался в колючей проволоке на заборе металлобазы. Мужчина, проживающий по соседству, услышал вопли и вызвал спасателей.
На место приехали сотрудники Лабинского отряда «Кубань-СПАС». Они вместе со сторожем металлобазы отыскали кота и освободили его при помощи ручного инструмента.
У кота были повреждены задние лапы и хвост, однако он не дал спасателям обработать раны и убежал, рассказали 15 января в инстаграме «Кубань-СПАС».
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Спасатели вызволили кота из колючей проволоки. Жалобные вопли животного услышал житель Лабинска, проживающий по соседству с металлобазой. Он и сообщил спасателям, что на ее территории на заборе в колючей проволоке запутался кот. Прибывшие на место сотрудники Лабинского отряда «Кубань-СПАС» обратились к сторожу металлобазы. Охранник обошел территорию и действительно на заборе в проволоке обнаружил кота. Спасатели при помощи шанцевого инструмента освободили животное. К этому времени усатый успел повредить себе хвост и задние лапы. Но обработать раны он не дался – тут же рванул скорее домой. #кубаньспас #чпюг #МаленькаяСпасеннаяЖизнь #животные #инстаживотные #спасениеживотных #спасательнаяоперация #Лабинск
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