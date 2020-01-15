На Кубани спасатели вытащили кота из колючей проволоки

В Лабинске в январе спасатели вытащили кота, застрявшего в колючей проволоке

Кот запутался в колючей проволоке на заборе металлобазы. Мужчина, проживающий по соседству, услышал вопли и вызвал спасателей.

На место приехали сотрудники Лабинского отряда «Кубань-СПАС». Они вместе со сторожем металлобазы отыскали кота и освободили его при помощи ручного инструмента.

У кота были повреждены задние лапы и хвост, однако он не дал спасателям обработать раны и убежал, рассказали 15 января в инстаграме «Кубань-СПАС».