На Ставрополье спасатели достали застрявшего за кондиционером котенка

Ставропольский край

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В Михайловске спасатели оказали помощь застрявшему за кондиционером животному

Котенок провалился в проем между кондиционером и стеной на третьем этаже. Хозяйка животного в этот момент пошла к соседке, а когда вернулась, увидела, что котенок застрял. Скорее всего, он запрыгнул на кондиционер и провалился.

Спасатели по лестнице поднялись к кондиционеру и достали животное, после чего его отдали хозяйке, сообщает NewsTracker.

Животные
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