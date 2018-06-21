На Ставрополье спасатели достали застрявшего за кондиционером котенка
Ставропольский край Маша Волобуева
В Михайловске спасатели оказали помощь застрявшему за кондиционером животному
Котенок провалился в проем между кондиционером и стеной на третьем этаже. Хозяйка животного в этот момент пошла к соседке, а когда вернулась, увидела, что котенок застрял. Скорее всего, он запрыгнул на кондиционер и провалился.
Спасатели по лестнице поднялись к кондиционеру и достали животное, после чего его отдали хозяйке, сообщает NewsTracker.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.