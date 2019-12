В Новороссийске спасатели освободили кота, который провел пять дней в подвале дома

View this post on Instagram

К нам позвонили жильцы многоквартирного дома по улице Пионерская и сообщили что в подвале дома пятый день сидит кот и сильно мяучит.... Спасатели прибыли на место и разыскали представителя УК и открыли дверь в подвальное помещение,а затем совместными усилиями выгнали кота на улицу... Кот кстати не хотел уходить и отчаянно оказывал сопротивление,но мы победили!!! Коты они такие,где хотят там и ходят!!!