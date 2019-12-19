В Новороссийске спасатели освободили кота, который провел пять дней в подвале дома

Краснодарский край

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В Новороссийске 19 декабря спасатели помогли выбраться из подвала коту, который просидел там пять дней

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В «Службу Спасения» Новороссийска позвонили жильцы высотного дома на улице Пионерской. Они сообщили, что в подвале их дома пять дней находится кот и мяукает.

Спасатели прибыли на место, нашли представителя управляющей компании и с его помощью открыли дверь в подвальное помещение.

«Затем совместными усилиями выгнали кота на улицу. Кот, кстати, не хотел уходить и отчаянно оказывал сопротивление, но мы победили! Коты — они такие, где хотят, там и ходят!», — отметил в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.

Напомним, 7 ноября в этом же городе из-под капота машины спасатели достали агрессивного котенка.

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К нам позвонили жильцы многоквартирного дома по улице Пионерская и сообщили что в подвале дома пятый день сидит кот и сильно мяучит.... Спасатели прибыли на место и разыскали представителя УК и открыли дверь в подвальное помещение,а затем совместными усилиями выгнали кота на улицу... Кот кстати не хотел уходить и отчаянно оказывал сопротивление,но мы победили!!! Коты они такие,где хотят там и ходят!!!

A post shared by Алексей Одеров (@alekseioderov) on

Котики МЧС Новороссийск

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