В Новороссийске спасатели освободили кота, который провел пять дней в подвале дома

В Новороссийске 19 декабря спасатели помогли выбраться из подвала коту, который просидел там пять дней

В «Службу Спасения» Новороссийска позвонили жильцы высотного дома на улице Пионерской. Они сообщили, что в подвале их дома пять дней находится кот и мяукает.

Спасатели прибыли на место, нашли представителя управляющей компании и с его помощью открыли дверь в подвальное помещение.

«Затем совместными усилиями выгнали кота на улицу. Кот, кстати, не хотел уходить и отчаянно оказывал сопротивление, но мы победили! Коты — они такие, где хотят, там и ходят!», — отметил в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.

Напомним, 7 ноября в этом же городе из-под капота машины спасатели достали агрессивного котенка.