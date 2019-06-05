В Новороссийске женщина разбилась, пытаясь снять кота с козырька
В Новороссийске в ночь на 4 июня погибла женщина, которая пыталась достать кота с козырька балкона
Инцидент произошел на улице Аршинцева. 39-летняя женщина со своими знакомыми была у себя дома. Около полуночи она ушла в другую комнату за котом и не вернулась. Через час гости заметили, что хозяйки долго нет. Они выглянули в окно и увидели внизу тело.
Выяснилось, что женщина выпала из окна четвертого этажа, когда пыталась достать своего кота, который выпал на козырек нижнего этажа.
Знакомые женщины вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть, написала 5 июня «Наша газета Новороссийск».
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что материалы дела зарегистрировали и передали в следственный отдел СУ СК РФ по Новороссийску, где отказались общаться с журналистом.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.