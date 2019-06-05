В Новороссийске женщина разбилась, пытаясь снять кота с козырька

В Новороссийске в ночь на 4 июня погибла женщина, которая пыталась достать кота с козырька балкона

Инцидент произошел на улице Аршинцева. 39-летняя женщина со своими знакомыми была у себя дома. Около полуночи она ушла в другую комнату за котом и не вернулась. Через час гости заметили, что хозяйки долго нет. Они выглянули в окно и увидели внизу тело.

Выяснилось, что женщина выпала из окна четвертого этажа, когда пыталась достать своего кота, который выпал на козырек нижнего этажа.

Знакомые женщины вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть, написала 5 июня «Наша газета Новороссийск».