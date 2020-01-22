Глава ВЦИОМ рассказал, как россияне отреагировали на изменения в правительстве

Валерий Федоров 22 января дал интервью «Известиям» , в котором рассказал о том, как население России восприняло отставку правительства.

«Это решение президента, а президенту люди доверяют. Михаила Мишустина пока знают мало, при этом о налоговой системе, в принципе, хорошее мнение: большинство россиян полагают, что налоговые органы справляются с поставленными задачами», — объяснил глава ВЦИОМ.

Он напомнил, что в начале послания Федеральному собранию Путин сказал, что обществу нужны перемены.

«Это полностью соответствует нашим данным: запрос на перемены большой, страх перед ними — низкий», — процитировал Федорова портал «360».

Он объяснил отсутствие страха перемен тем, что Владимир Путин считается гарантом стабильности в стране, при этом последниие пять лет уровень доходов населения стабильно снижался, а бывшее правительство не смогло выполнить задачи президента.