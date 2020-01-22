Глава ВЦИОМ рассказал, как россияне отреагировали на изменения в правительстве
Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров 22 января рассказал о реакции жителей страны на смену кабинета министров
Валерий Федоров 22 января дал интервью «Известиям», в котором рассказал о том, как население России восприняло отставку правительства.
«Это решение президента, а президенту люди доверяют. Михаила Мишустина пока знают мало, при этом о налоговой системе, в принципе, хорошее мнение: большинство россиян полагают, что налоговые органы справляются с поставленными задачами», — объяснил глава ВЦИОМ.
Он напомнил, что в начале послания Федеральному собранию Путин сказал, что обществу нужны перемены.
«Это полностью соответствует нашим данным: запрос на перемены большой, страх перед ними — низкий», — процитировал Федорова портал «360».
Он объяснил отсутствие страха перемен тем, что Владимир Путин считается гарантом стабильности в стране, при этом последниие пять лет уровень доходов населения стабильно снижался, а бывшее правительство не смогло выполнить задачи президента.
Как писали Юга.ру, 15 января Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию предложил внести правки в действующую Конституцию РФ. В тот же день премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России в полном составе уходит в отставку, а Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина, который руковоил Федеральной налоговой службой, на пост председателя правительства. 16 января депутаты Госдумы РФ утвердили его в этой должности.
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