В Сочи созрел «фрукт долголетия» — китайская айва с большими плодами

В дендропарке Сочи созрела китайская айва. Ее добавляют в чаи и компоты

20 октября телеграм-канал Сочинского географического общества сообщил, что в дендропарке в районе Мацесты созрела китайская айва. «Фрукт здоровья и долголетия созрел. Географы уже вовсю готовят урожай», — отметили в сообществе. В телеграм-канале рассказали, что некоторые плоды весят более 1 кг.

Китайская айва содержит множество эфирных масел. У плодов сильный приятный запах, но кислый вкус. Их используют для сушки, варенья и компотов, а также в медицине — для лечения ревматоидного артрита.



Также айва содержит больше витамина С, чем лимоны и апельсины. Поэтому ее плоды называют «фруктами долголетия».