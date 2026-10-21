В Сочи созрел «фрукт долголетия» — китайская айва с большими плодами

Краснодарский край

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  • © Скриншоты видео из телеграм-канала Сочинского географического общества
    © Скриншоты видео из телеграм-канала Сочинского географического общества

В дендропарке Сочи созрела китайская айва. Ее добавляют в чаи и компоты

20 октября телеграм-канал Сочинского географического общества сообщил, что в дендропарке в районе Мацесты созрела китайская айва.

«Фрукт здоровья и долголетия созрел. Географы уже вовсю готовят урожай», — отметили в сообществе.

В телеграм-канале рассказали, что некоторые плоды весят более 1 кг. 

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Китайская айва содержит множество эфирных масел. У плодов сильный приятный запах, но кислый вкус. Их используют для сушки, варенья и компотов, а также в медицине — для лечения ревматоидного артрита. 

Также айва содержит больше витамина С, чем лимоны и апельсины. Поэтому ее плоды называют «фруктами долголетия»

Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что фермеры Сочи впервые будут выращивать какао на курорте.

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В Сочи созрел «фрукт долголетия» — китайская айва с большими плодами
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