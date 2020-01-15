Путин предложил возглавить правительство главе ФНС

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сообщила пресс-служба Кремля.

Как писали Юга.ру, сегодня правительство России объявило об отставке. Это произошло спустя два часа после того, как Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию, в котором среди прочего предложил внести правки в действующую Конституцию РФ.

Так, Путин предложил изменить порядок назначения председателя правительства России, чтобы кандидатура утверждалась Госдумой, а президент «будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц». Такой же порядок касался всех вице-премьеров и федеральных министров.

После новости об отставки президент поблагодарил членов правительства за совместную работу, отметив, что «не все получилось».

Кроме того, он объявил, что хочет ввести в России должность заместителя председателя Совета безопасности, которую предложил Дмитрию Медведеву.