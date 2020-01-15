Путин предложил возглавить правительство главе ФНС
Глава ФНС России Михаил Мишустин может возглавить правительство вместо Дмитрия Медведева
Кандидатуру Мишустин на этот пост 15 января предложил президент Владимир Путин.
«Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сообщила пресс-служба Кремля.
Как писали Юга.ру, сегодня правительство России объявило об отставке. Это произошло спустя два часа после того, как Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию, в котором среди прочего предложил внести правки в действующую Конституцию РФ.
Так, Путин предложил изменить порядок назначения председателя правительства России, чтобы кандидатура утверждалась Госдумой, а президент «будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц». Такой же порядок касался всех вице-премьеров и федеральных министров.
После новости об отставки президент поблагодарил членов правительства за совместную работу, отметив, что «не все получилось».
Кроме того, он объявил, что хочет ввести в России должность заместителя председателя Совета безопасности, которую предложил Дмитрию Медведеву.
Кто такой Михаил Мишустин?
Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет «СТАНКИН») по специальности «системы автоматизированного проектирования», в 1992 году — аспирантуру вуза. Получил степень доктора экономических наук.
С 1992 года по 1995 год заведовал тестовой лабораторией Международного компьютерного клуба. В 1995-1996 годах занимал должность заместителя гендиректора клуба и был председателем его правления.
В августе 1998 года был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. В 1999-2004 годах — заместитель министра РФ по налогам и сборам.
С 2004 года по 2006 год возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В 2007-2008 годах руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008 года был назначен на должность президента группы компаний UFG («ОФГ Инвест») — одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.
6 апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
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