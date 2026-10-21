В Краснодаре пройдет товарищеский матч сборных России и Венесуэлы

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сборные России и Венесуэлы впервые встретятся на футбольном поле

Российский футбольный союз сообщил, что 17 ноября в Краснодаре состоится матч отечественной сборной с национальной командой Венесуэлы. Встреча состоится на стадионе «Ozon Арена».

Информацию о времени начала матча и трансляции объявят дополнительно. Билетов на игру пока в продаже нет.

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Для обеих команд это будет первая встреча на уровне главных сборных. Ранее с Венесуэлой играла только сборная СССР. Единственный матч состоялся 1 февраля 1981 года и завершился со счетом 1:1.

Перед этой игрой команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Узбекистана. Встреча пройдет 12 ноября в Ташкенте.

Сборная Венесуэлы занимает 49‑е место в рейтинге ФИФА, команда Узбекистана — 59-е. Россия находится на 35-й позиции.

Как писали Юга.ру, три воспитанника академии ФК «Краснодар» вошли в состав юношеской сборной для участия в турнире ФИФА.

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