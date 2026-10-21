Жители Краснодарского края пожаловались на сбои в работе банков и сотовых операторов

Краснодарский край занимает четвертое место среди регионов по количеству жалоб — за последние три часа поступило 119 обращений.

21 октября в ряде других регионов произошел массовый сбой онлайн-сервисов. По данным сервиса «Сбой.рф», проблемы затронули мобильных операторов, портал «Госуслуги», маркетплейсы Ozon и Wildberries, банковские приложения, платформу «Авито» , «ВКонтакте», RuTube, «Кинопоиск», «Яндекс Карты».

О неполадках сообщает и сервис DownDetector. За последние сутки из Краснодарского края поступило 1,1 тыс. жалоб, за последний час — 43. Обращения приходят из Краснодара, Геленджика и других городов и районов края. Люди сообщают о массовом сбое мобильного интернета, у некоторых не работает домашний интернет и цифровое телевидение.

Напомним, 8–12 октября жители Краснодарского края столкнулись с перебоями в работе «Яндекса». Причиной стали атаки на дата-центры компании.