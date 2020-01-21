В России сформировали новое правительство. Вот кто в него вошел
Президент РФ Владимир Путин 21 января подписал указ о составе нового кабинета министров, возглавляемого Михаилом Мишустиным
Первым вице-премьером назначен советник президента по экономике Андрей Белоусов. Вице-премьерами станут два бывших замглавы ФНС — Дмитрий Григоренко (он также возглавил аппарат правительства) и Алексей Оверчук, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, бывший заммэра Москвы Марат Хуснуллин и гендиректор «Газпром-медиа» и организатор Олимпиады в Сочи Дмитрий Чернышенко; сохранили посты вице-премьеров Юрий Трутнев (также стал полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе), Юрий Борисов и Татьяна Голикова. Таким образом, в новый состав кабмина не вошли Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Ольга Голодец, Максим Акимов.
Все министры силового блока, за исключением главы Минюста, сохранили свои посты. Сергей Шойгу остался министром обороны, Евгений Зиничев — главой МЧС, Владимир Колокольцев — главой МВД. На должность министра юстиции вместо Александра Коновалова назначен бывший вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.
Антон Силуанов сохранил пост министра финансов, Денис Мантуров остался главой Минпромторга, Сергей Лавров — министром иностранных дел, Евгений Дитрих — министром транспорта, Александр Новак — министром энергетики, Дмитрий Кобылкин — министром природных ресурсов и экологии, Дмитрий Патрушев — министром сельского хозяйства, Владимир Якушев — министром строительства.
Минэкономразвития вместо Максима Орешкина возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. Министром труда вместо Максима Топилина назначен замминистра финансов Антон Котяков.
При этом должностей лишились все министры социального блока. Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой назначен руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, министром культуры вместо Владимира Мединского стала глава департамента кинематографии Ольга Любимова. Министерство просвещения вместо Ольги Васильевой возглавил глава Роспотребнадзора Сергей Кравцов, а министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков.
Главой Минкомсвязи РФ вместо Константина Носкова назначен вице-президент «Ростелекома» по цифровым платформам Максут Шадаев. Министром спорта вместо Павла Колобкова стал Олег Матыцин. Министром развития Дальнего Востока и Арктики остался Александр Козлов.
Кроме того, согласно указу Путина «О структуре федеральных органов исполнительной власти», упразднено Министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли к Минэкономразвития. А руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) теперь будет правительство, а Росимущество отходит в ведение Минфина вместо Минэкономразвития.
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Путин в ходе встречи с новыми членами правительства назвал новый состав кабмина сбалансированным.
«Правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление», — цитирует президента RT.
Напомним, правительство России ушло в отставку в полном составе 15 января, после того, как президент России Владимир Путин огласил свое послание Федеральному Собранию, в котором в том числе предложил внести изменения в Конституцию РФ. Они касались в основном перераспределения полномочий между ветвями власти, а также ограничений для судей и чиновников на наличие у них иностранного гражданства. Дмитрий Медведев пояснял, что кабмин решил уйти в отставку, чтобы дать президенту возможность провести эти важные изменения.
В тот же день президент предложил главе ФНС Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром, а 16 января Госдума утвердила его в этой должности. Экс-премьер Медведев занял вновь созданный пост зампредседателя Совбеза РФ.
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