Премьер-министром РФ стал Михаил Мишустин. Ранее он возглавлял налоговую службу России
Депутаты Госдумы 16 января поддержали предложение Владимира Путина утвердить на пост председателя правительства Михаила Мишустина
Президент России Владимир Путин 15 января выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Среди прочего он предложил внести правки в действующую Конституцию РФ: изменить порядок назначения председателя правительства России, чтобы кандидатура утверждалась Госдумой, а президент лишь соглашался с решением парламентариев. Такой же порядок он предложил ввести в отношении назначения всех вице-премьеров и федеральных министров.
После обращения президента Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России в полном составе уходит в отставку. В этот же день Владимир Путин предложил депутатам Госдумы кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства.
16 января в Государственной Думе РФ провели заседание о рассмотрении кандидатуры на пост председателя правительства, на котором 383 депутата проголосовали за утверждение в этой должности Михаила Мишустина, еще 41 парламентарий воздержался, сообщили на сайте Госдумы. Владимир Путин подписал указ о его назначении, сообщется на сайте Кремля.
Выступая перед парламентариями, Мишустин назвал приоритеты своей работы в качестве премьер-министра страны. Он подчеркнул, что работу по нацпроектам нужно форсировать, а «главы министерств и члены правительства будут нести персональную ответственность за достижения национальных целей развития».
Программой Мишустина в новой должности будет исполнение послания президента. Премьер добавил, что источники для реализации задач есть.
«Нам нужно незамедлительно качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы и по которым будет вестись эта работа», — заявил Михаил Мишустин.
Накануне президент рассказал, что планирует создать в России должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить ее Дмитрию Медведеву. Сейчас такой должности в стране нет, а председателем Совбеза является непосредственно Владимир Путин. Как рассказал ТАСС секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, Медведев останется председателем партии.
Кто такой Михаил Мишустин?
Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности «системы автоматизированного проектирования», в 1992 году — аспирантуру вуза. Доктор экономических наук.
В августе 1998 года назначен на должность замруководителя Государственной налоговой службы России. В 1999-2004 годах был заместителем министра России по налогам и сборам.
С 2004 по 2006 год возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, потом год руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В 2008 году Мишустина назначили на должность президента группы компаний UFG, которая занимается управлением активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами.
С 2010 года руководил Федеральной налоговой службой России.
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