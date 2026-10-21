Солнечно, небольшой дождь. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае?

Синоптики дали прогноз погоды на Кубани на 21 и 22 октября

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 21 и 22 октября в Краснодарском крае погодой будет управлять антициклон с севера. Это значит, что будет облачно, а вероятность дождей минимальна.

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре днем осадков не ожидается, однако ночью возможен небольшой дождь и туман. Температура воздуха днем составит 20–22 °C, ночью похолодает до 10 °C.