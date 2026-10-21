Солнечно, небольшой дождь. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики дали прогноз погоды на Кубани на 21 и 22 октября

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 21 и 22 октября в Краснодарском крае погодой будет управлять антициклон с севера. Это значит, что будет облачно, а вероятность дождей минимальна. 

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре днем осадков не ожидается, однако ночью возможен небольшой дождь и туман. Температура воздуха днем составит 20–22 °C, ночью похолодает до 10 °C.

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В крае тоже будет облачно. На основной территории осадков не ожидается, но в отдельных районах может пройти небольшой дождь. Ночью и утром прогнозируется туман. Столбики термометров днем покажут 18–23 °C, ночью — 8–13 °C.

На Черноморском побережье возможен слабый дождь с ветром до 10 м/с. Температура воздуха днем — 17–22 °C, ночью — 10–15 °C. В горах региона прохладнее: днем 6–11 °C, ночью до 3 °C.

Как писали Юга.ру, 16 октября залповый ливень размыл пляжи Анапы с привозным песком.

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