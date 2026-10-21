Солнечно, небольшой дождь. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае?
Синоптики дали прогноз погоды на Кубани на 21 и 22 октября
Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 21 и 22 октября в Краснодарском крае погодой будет управлять антициклон с севера. Это значит, что будет облачно, а вероятность дождей минимальна.
По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре днем осадков не ожидается, однако ночью возможен небольшой дождь и туман. Температура воздуха днем составит 20–22 °C, ночью похолодает до 10 °C.
В крае тоже будет облачно. На основной территории осадков не ожидается, но в отдельных районах может пройти небольшой дождь. Ночью и утром прогнозируется туман. Столбики термометров днем покажут 18–23 °C, ночью — 8–13 °C.
На Черноморском побережье возможен слабый дождь с ветром до 10 м/с. Температура воздуха днем — 17–22 °C, ночью — 10–15 °C. В горах региона прохладнее: днем 6–11 °C, ночью до 3 °C.
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