В Туапсинском районе обломки БПЛА повредили санаторий и частные дома

21 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Туапсинском районе зафиксировали падение обломков БПЛА сразу по двум адресам. Один из инцидентов произошел на территории санатория. В результате оказалось повреждено остекление трех зданий, входящих в комплекс здравницы. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Второй инцидент произошел в селе Шепси. Там обломки БПЛА повредили остекление двух нежилых частных домов. Информация о пострадавших также не поступала.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.