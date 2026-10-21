В Туапсинском районе обломки БПЛА повредили санаторий и частные дома

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Туапсинский район вновь оказался под ударом БПЛА

21 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Туапсинском районе зафиксировали падение обломков БПЛА сразу по двум адресам. Один из инцидентов произошел на территории санатория. В результате оказалось повреждено остекление трех зданий, входящих в комплекс здравницы. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Второй инцидент произошел в селе Шепси. Там обломки БПЛА повредили остекление двух нежилых частных домов. Информация о пострадавших также не поступала.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

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Туапсинский район регулярно подвергается атакам беспилотников. В конце апреля дроны атаковали морской терминал и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, что привело к масштабным пожарам и разливу нефтепродуктов.

В мае обломки БПЛА повредили остекление в одном многоквартирном доме и пяти частных домах в том же округе. В октябре при падении обломков дрона в Туапсе пострадал один человек.

Как писали Юга.ру, запах гари у вокзала Новороссийска не уходит два месяца после атаки БПЛА.

Происшествия СВО Туапсинский район

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В Туапсинском районе обломки БПЛА повредили санаторий и частные дома

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