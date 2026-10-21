В Туапсинском районе обломки БПЛА повредили санаторий и частные дома
Туапсинский район вновь оказался под ударом БПЛА
21 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Туапсинском районе зафиксировали падение обломков БПЛА сразу по двум адресам. Один из инцидентов произошел на территории санатория. В результате оказалось повреждено остекление трех зданий, входящих в комплекс здравницы. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
Второй инцидент произошел в селе Шепси. Там обломки БПЛА повредили остекление двух нежилых частных домов. Информация о пострадавших также не поступала.
На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.
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Туапсинский район регулярно подвергается атакам беспилотников. В конце апреля дроны атаковали морской терминал и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, что привело к масштабным пожарам и разливу нефтепродуктов.
В мае обломки БПЛА повредили остекление в одном многоквартирном доме и пяти частных домах в том же округе. В октябре при падении обломков дрона в Туапсе пострадал один человек.
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