«Чтение Корана лечит». Власти Чечни отреагировали на историю девушки, которую хотели пытками и молитвами избавить от гомосексуальности
После ряда публикаций в СМИ власти Чечни 22 января прокомментировали заявление уроженки республики о том, что ее пытали в Грозном, чтобы вылечить от гомосексуальности
Напомним, 22-летняя Аминат Лорсанова рассказала, что в 2018 году ее два раза против воли помещали в психиатические больницы в Грозном. По словам девушки, к ней несколько раз приходил в стационар знакомый родственников и избивал палкой, читая Коран. Такая практика называется «изгнанание джинов», ее применяют на Северном Кавказе, чтобы избавлять представителей ЛГБТ-сообщества от гомосексуальности, писал «Кавказский узел».
«Он бил меня палкой в солнечное сплетение, задрав на мне футболку, и пальцами давил в эту область, спускаясь ниже, спустив также юбку до бедер, и там же надавливал пальцами. Все это происходило под мой крик от адской боли и его молитвенные крики в мое правое ухо», — написала в заявлении в Следственный комитет Лорсанова.
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В апреле прошлого года девушка покинула Чечню, затем Российская ЛГБТ-сеть помогла ей уехать из России.
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал телеканалу «360» ситуацию с Лорсановой. Он заявил, что это «очередные громкие инсинуации», «абсурдные новости», связанные с ЛГБТ-сообществом, которые специально «вбрасываются в медиапространство».
Умаров добавил, что традиционная исламская медицина допускает чтение Корана в лечебных целях еще со времен пророка Мухаммада.
«Это уже тысячу раз и десятки тысяч раз доказано, что чтение Корана является целебным», — резюмировал министр.
По его словам, чтение Корана «в определенной обстановке, ситуации, с определенными беседами» входит в терапию традиционной исламской медицины, при этом избиения палками и пытки в республике не практикуются.
Юга.ру писали о том, что 1 апреля 2017 года «Новая газета» сообщила о массовых пытках гомосексуалов в Чечне и секретной тюрьме для геев. Тогда Российская ЛГБТ-сеть открыла горячую линию kavkaz@lgbtnet.org для всех, кто пострадал от полицейского произвола из-за своей сексуальной ориентации.
В октябре 2019 года гей из Чечни впервые публично под своим именем рассказал о том, как его пытали в республике и держали в небольшой комнате вместе с еще 30 людьми, задержанными из-за их сексуальной ориентации.
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