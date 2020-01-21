В Чечне родственники пытали девушку транквилизаторами, чтобы избавить ее от гомосексуальности

В Следственный комитет 20 января подали заявление от уроженки Чечни, которая рассказала, что родственники пытали ее и вкалывали транквилизаторы, чтобы бороться с ее гомосексуальной ориентацией

22-летняя Аминат Лорсанова рассказала «Кавказскому узлу», что в 2018 году ее дважды насильно помещали в психиатрические стационары в Грозном. Всего она провела в медучреждениях почти пять месяцев. За это время знакомый родственников несколько раз приходил к ней и избивал палкой, читая в это время Коран. Он объяснил, что так «изгоняет из нее джинов». «Он бил меня палкой в солнечное сплетение, задрав на мне футболку, и пальцами давил в эту область. Все это происходило под мой крик от адской боли и его молитвенные крики в мое правое ухо. [Близкие родственники] спокойно наблюдали за процессом, и даже когда я звала на помощь и просила их прекратить, они ничего не предприняли», — указала она в заявлении, которое подала в следственный комитет.

Девушка отметила, что в конце 2018 года один из родственников как минимум шесть раз насильно вколол ей транквилизаторы. Перед этим он надевал на ее руки наручники, заклеивал рот скотчем и им же связывал ноги. В апреле 2019 года девушка уехала из Чечни. Затем Российская ЛГБТ-сеть помогла ей уехать из страны. По данным «Кавказского узла», 17 мая того же года семеро неизвестных напали на одного из волонтеров сети в его квартире. Они искали Лорсанову и угрожали ему убийством. По словам добровольца, трое из них были жителями Чечни. Член Российской ЛГБТ-сети Вероника Лапина рассказала о том, что в Чечне, а также в чеченских семьях, проживающих за пределами республики, существует практика «изгнания джинов». Считается, что если чье-либо поведение не соответствует «неотрадиционалистской морали, повсеместно насаждаемой в Чечне», то таким человеком завладели джины. «Изгнание джинов в Чечне применяется не только в форме альтернативной медицины, но и через квазимедицинские центры — такие, как Клиника пограничных состояний. Более 30 молодых женщин, с которыми работала и работает Российская ЛГБТ-сеть, из-за своей сексуальной ориентации пострадали от этой, зачастую сексуализированной, формы бесчеловечного обращения», — прокомментировала Лапина.