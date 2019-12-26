«Готовь перчатки, Рамзан!» Емельяненко принял вызов Кадырова на бой

Чечня, Вся Россия

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Глава Чечни Рамзан Кадыров «с иронией» вызвал на бой бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Тот согласился

На прошлой неделе Кадыров опубликовал в инстаграме видео, которым позвал Емельяненко сразиться на ринге.

«У нас в спортивном мире пошла такая мода — все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать», — сказал он.

В конце ноября между Александром Емельяненко и двукратным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым прошел бой по правилам бокса. В результате Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде. Эта победа стала для него первой на профессиональном боксерском ринге. После олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев бросил Емельяненко вызов. В конце декабря Емельяненко также договорился о бое с бойцом MMA Магомедом Исмаиловым.

Позже, комментируя свое приглашение ИА «Грозный-информ», Кадыров отметил, что «на самом деле сделал это с иронией».

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«Я сейчас занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что выиграю. Проиграть не хочу (смеется). (...) Если клуб "Ахмат", Лига АСА, Федерация бокса хорошо заплатят — заработаем деньги», — добавил глава Чечни.

26 декабря Емельяненко ответил на приглашение Кадырова согласием.

«Я принимаю твой вызов, мой друг Рамзан! Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки», — сказал боец, отметив, что предоставляет сопернику право выбрать время, число и вид боя.

Как сообщали Юга.ру, Емельяненко подписал контракт с грозненским бойцовским клубом «Ахмат» в октябре 2017 года, через год после того, как вышел из тюрьмы, где находился по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера, похищении паспорта и склонении к употреблению наркотиков.

Вскоре Фонд Ахмата Кадырова подарил бойцу Mercedes за первую победу в составе чеченского клуба.

Александр Емельяненко Единоборства Рамзан Кадыров

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