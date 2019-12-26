«Готовь перчатки, Рамзан!» Емельяненко принял вызов Кадырова на бой

На прошлой неделе Кадыров опубликовал в инстаграме видео, которым позвал Емельяненко сразиться на ринге.

«У нас в спортивном мире пошла такая мода — все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать», — сказал он.

В конце ноября между Александром Емельяненко и двукратным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым прошел бой по правилам бокса. В результате Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде. Эта победа стала для него первой на профессиональном боксерском ринге. После олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев бросил Емельяненко вызов. В конце декабря Емельяненко также договорился о бое с бойцом MMA Магомедом Исмаиловым.

Позже, комментируя свое приглашение ИА «Грозный-информ», Кадыров отметил, что «на самом деле сделал это с иронией».