«Готовь перчатки, Рамзан!» Емельяненко принял вызов Кадырова на бой
Глава Чечни Рамзан Кадыров «с иронией» вызвал на бой бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Тот согласился
На прошлой неделе Кадыров опубликовал в инстаграме видео, которым позвал Емельяненко сразиться на ринге.
«У нас в спортивном мире пошла такая мода — все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать», — сказал он.
В конце ноября между Александром Емельяненко и двукратным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым прошел бой по правилам бокса. В результате Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде. Эта победа стала для него первой на профессиональном боксерском ринге. После олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев бросил Емельяненко вызов. В конце декабря Емельяненко также договорился о бое с бойцом MMA Магомедом Исмаиловым.
Позже, комментируя свое приглашение ИА «Грозный-информ», Кадыров отметил, что «на самом деле сделал это с иронией».
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«Я сейчас занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что выиграю. Проиграть не хочу (смеется). (...) Если клуб "Ахмат", Лига АСА, Федерация бокса хорошо заплатят — заработаем деньги», — добавил глава Чечни.
26 декабря Емельяненко ответил на приглашение Кадырова согласием.
«Я принимаю твой вызов, мой друг Рамзан! Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки», — сказал боец, отметив, что предоставляет сопернику право выбрать время, число и вид боя.
Как сообщали Юга.ру, Емельяненко подписал контракт с грозненским бойцовским клубом «Ахмат» в октябре 2017 года, через год после того, как вышел из тюрьмы, где находился по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера, похищении паспорта и склонении к употреблению наркотиков.
Вскоре Фонд Ахмата Кадырова подарил бойцу Mercedes за первую победу в составе чеченского клуба.
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