В Геленджике трое полицейских выслеживали мужчину с наркотиками, чтобы потребовать у него взятку

Краснодарский край

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Следователи возбудили уголовные дела в отношении трех полицейских Геленджика после того, как они получили взятку у местного жителя

По версии следствия, участковый, командир взвода ППС и его заместитель из ОМВД по Геленджику решили получить взятку от человека, который, как они полагали, хранил наркотики. Для этого они привлекли в качестве посредника 34-летнего мужчину. Он начал следить за местным жителем, а информацию о его местонахождении докладывал полицейским.

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Вечером 12 декабря сотрудники, узнав в очередной раз от посредника о местонахождении мужчины, встретились с ним и потребовали заплатить им 170 тыс. рублей за увод от уголовной ответственности. Мужчина отдал им 160 тыс. рублей, после чего полицейских и их посредника задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

В зависимости от роли каждого задержанным предъявили обвинение по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и посредничество во взяточничестве). Трое обвиняемых находятся под стражей, расследование продолжается, сообщили 21 января в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Напомним, в конце 2019 года в Тимашевске задержали трех полицейских при получении взятки. А в октябре в Сочи бывшего наркополицейского осудили на три года за хранение наркотиков. В апреле полицейский попал под следствие за то, что у него в кармане джинсов и сумке нашли наркотики.

Антинарко Взятка Геленджик Коррупция Наркотики Полиция ФСБ

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